اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 04:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور..حكاية "نورا على" أشهر صوت صاعد بالشرقية وأصغر عضو بنقابة الموسيقيين

الجمعة، 27 مارس 2020 04:30 ص
صور..حكاية "نورا على" أشهر صوت صاعد بالشرقية وأصغر عضو بنقابة الموسيقيين نورا على
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"موهبة جديدة" فى عالم الغناء ولدت على أرض محافظة الشرقية، لفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، حاولت أن تصنع اسمها وسط نجوم الطرب معتمدة على قوة صوتها وغنائها للغناء شرقى وغربى، بدأت من قصر ثقافة الزقازيق وانضمت لنقابة الموسيقيين بالشرقية، وأصبحت أصغر عضو بالنقابة.

وقالت "نورا على" 19 سنة من الزقازيق بالصف الثالث الثانوى، إن حبها للغناء بدأ معاها منذ الطفولة، حيث إن والدتها صوتها جميل، وهى ورثت منها هذا الصوت، وغنت وعمرها 7 سنوات من خلال الأنشطة المدرسية، وأسرتها كانت أول داعم لها، وشجعتها على تنمية موهبتها، ثم تعرفت على "محمود الحداد" موسيقار الشرقية، وبدأ يوجها بالانضمام لفرقة قصر ثقافة الشرقية، وانضمت رسميا للفرقة منذ الطفولة.

وتابعت "نورا" أنها غنت فى العديد من الحفلات بمحافظة الشرقية، وكان أجرها 1000 جنيه، ثم ذاع صيتها وطلبت للغناء فى حفلات فى الغردقة وشرم الشيخ، وحاولت الانضمام رسميًا لنقابة الموسيقيين.

وأضافت "نورا"، أنها تقدمت للجنة الاختبارات بنقابة الموسيقيين بمحافظة الشرقية، وحازت على إعجاب اللجنة، بأغنية "ألف ليلة" لأم كلثوم، وقالت لها الفنانة "نادية مصطفي" عضو لجنة التحكيم أنها صوتها قوى جدا وجوهرة ويجب عليها الحفاظ عليه، كما أن الفنان "خالد بيومي" أثنى عليها جيدا، ويرعى موهبتها.

وفى نهاية حديثها غنت "أنا لك على طول "للعندليب الأسمر، و"يا عالم" للمطربة أصالة، ويا حبيبى لكوكب الشرق "أم كلثوم" كما غنت أحدى الغنيات الغربية.

ومن جانبه قال "خالد بيومى" نقيب الموسيقيين بالشرقية، وعضو نقابة الموسيقيين العامة، إن "نورا" تقدمت إلى لجنة الاختبارات بنقابة الموسيقيين بالشرقية، والتى عقدت منذ شهر، واللجنة أجازت صوتها، وصرحت لها العمل بتصاريح مؤقتة وبرعاية والدها، لحين اكتمال سنها القانون، 21 عامًا للانضمام رسميًا للنقابة، ولكن النقابة سمحت لها بالعمل بسبب جمال صوتها.

نورا على (1)
نورا على 

نورا على (2)
نورا على 

نورا على (3)
نورا على 

نورا على (4)
نورا على 
 

 


مصر

اخبار مصر

نقابة الموسيقيين

نورا علي

اصغر عضو بنقابة الموسقيين

اصالة

اخبار

اليوم السابع بلس

الموسيقيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

صور..حكاية "نورا على" أشهر صوت صاعد بالشرقية وأصغر عضو بنقابة الموسيقيين

صور..حكاية "نورا على" أشهر صوت صاعد بالشرقية وأصغر عضو بنقابة الموسيقيين

أبرز تحذيرات "التعليم" لأولياء الأمور بشأن البحث.. تعرف عليها

أبرز تحذيرات "التعليم" لأولياء الأمور بشأن البحث.. تعرف عليها

دلالات التزام المصريين بقرارات حظر التجول.. ثقة الشعب بقيادته السياسية الأبرز

دلالات التزام المصريين بقرارات حظر التجول.. ثقة الشعب بقيادته السياسية الأبرز

"شباب بيحب مصر".. "طه ومحمود" ابتكرا جهاز تعقيم بدون لمس فى أسوان.. صور

"شباب بيحب مصر".. "طه ومحمود" ابتكرا جهاز تعقيم بدون لمس فى أسوان.. صور

عجوز تصنع كمامات للأطباء.. ومدير الصحة العالمية: تعلمنا أهم درس فى الإنسانية

عجوز تصنع كمامات للأطباء.. ومدير الصحة العالمية: تعلمنا أهم درس فى الإنسانية

مجمع البحوث الإسلامية يكشف خطة التعامل مع البلاء كما وضحها النبى

مجمع البحوث الإسلامية يكشف خطة التعامل مع البلاء كما وضحها النبى

خوفا من الكورونا.. عمل فنى يظهر أبوالهول بالكمامة وتمثال الحرية بالكحول

خوفا من الكورونا.. عمل فنى يظهر أبوالهول بالكمامة وتمثال الحرية بالكحول

كيف ظهر قادة العالم بقمة العشرين؟.. ترامب شارك من غرفة عمليات.. وترودو من منزله

كيف ظهر قادة العالم بقمة العشرين؟.. ترامب شارك من غرفة عمليات.. وترودو من منزله

ملايين البريطانيين يصفقون لشكر الفرق الطبية على جهدهم لمواجهة كورونا.. فيديو

ملايين البريطانيين يصفقون لشكر الفرق الطبية على جهدهم لمواجهة كورونا.. فيديو

صور.. عمال النظافة أبطال حظر التجوال

صور.. عمال النظافة أبطال حظر التجوال

ماذا تفعل إذا سافرت مؤخرًا إلى بلد به إصابات عالية بكورونا؟.. الصحة تجيب

ماذا تفعل إذا سافرت مؤخرًا إلى بلد به إصابات عالية بكورونا؟.. الصحة تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة