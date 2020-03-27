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لمكافحة فيروس كورونا..

صور.. بيطرى الأقصر : تطهير دير الشايب وعدد من المساجد ومصالح حكومية وإسنا

الجمعة، 27 مارس 2020 11:20 ص
صور.. بيطرى الأقصر : تطهير دير الشايب وعدد من المساجد ومصالح حكومية وإسنا تطهير دير الشايب وعدد من المساجد
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، عن إستمرار حملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضورة مواصلة حملات التعقيم والتطهير بمختلف أنحاء المحافظة لحماية المواطنين والموظفين.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أن الحملات تضمنت رش وتطهير "دير الأنبا باخوميوس" الشايب، وشوارع نجع الطويل وعدد من المصالح الحكومية بمدينة الأقصر، ومقار الوحدة البيطرية ومجلس مدينة البياضية، ومجلس قروى الدير ومركز شباب الدير ومكتب التموين وحدة التضامن الاجتماعى، والوحدة البيطرية والجمعية الزراعية وعدد من المساجد والمحال التجارية بقرية الدير التابعة لمركز ومدينة إسنا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لشوارع مدينة ارمنت، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة المسئولين، بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أعلن اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تم خلال الساعات الماضية استكمال حملات التعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمياه الشرب، حيث قامت إدارة التطهير بأداء بأعمال التطهير اليومية بديوان عام الشركة، وذلك لمكافحة أى مستجدات لقطاعات الشركة ذات الاختلاط المباشر بالمواطنين، وكذلك سيارات الشركة المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للعاملين بالشركة.

وأضاف رئيس شركة مياه الأقصر، أنه نفذت إدارة شمال الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحى بإشراف ومتابعة مهندس وليد عباس مدير عام الإدارة وبجهود إدارة المعامل وإدارة السلامة والصحة المهنية، أعمال التطهير والتعقيم لمرشحات الزينية قبلى ومحمد عامر وجاد الكريم، وشمل التطهير المكاتب الإدارية وأماكن التعامل مع المواطنين.

بيطرى الأقصر تعلن تطهير دير الشايب وعدد من المساجد
بيطرى الأقصر تعلن تطهير دير الشايب وعدد من المساجد

 

جانب من تطهير المحلات والشوارع بالأقصر
جانب من تطهير المحلات والشوارع بالأقصر

 


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