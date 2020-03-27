صور.. العالم هذا الصباح..كورونا لا زال ينهش فى شعوب العالم.. تعقيم الأماكن العامة فى بوليفيا لمواجهة الفيروس.. مشردون عالقون فى شوارع لندن بعد إغلاقها..والتحالف الدولى يسلم قاعدة "القيارة" الجوية للجيش العراقى

وكالات

شهد العالم هذا الصباح العديد من الأحداث الهامة، وعلى رأسها استمرار إجراءات الحكومات فى مواجهة تفشى فيروس كورونا، وفى مقدمتها تعقيم الشوارع والأماكن العامة، إضافة إلى تسليم التحالف الدولى لقاعدة القيارة الجوية للجيش العراقى.

تعقيم الشوارع والأماكن العامة في بوليفيا لمواجهة كورونا

تفشى فيروس كورونا في أغلب دول العالم منذ أن ظهرت أول حالة إصابة به في ووهان الصينية، أواخر شهر ديسمبر الماضى، مما اضطر حكومات الدول لإعلان العديد من الإجراءات الإحترازية، التي تساهم في التصدي لتفشى الفيروس.

ونشرت وكالة الأنباء الدولية، صورا لعامليين محليين في دولة بوليفيا وهم يقومون بتنظيف وتعقيم الشوارع والأماكن العامة بالمواد المطهرة في محالة لصد إنتشار الوباء بين السكان.



بوليفيا تنظف وتعقم الأماكن العامة



تعقيم الاماكن العامة فى بوليفيا



تنظيف الشوارع وتعقيمها فى بوليفيا



عمال يقومون بتعقيم الأماكن العامة

مشردو لندن عالقون فى الشوارع مع إغلاق المدينة بسبب تفشى وباء كورونا

بينما لزم معظم البريطانيين منازلهم انتظارا لانحسار موجة تفشى فيروس كورونا المستجد، لم يجد المشردون مكانا يؤويهم، فظلوا قابعين على الأرصفة فى لندن.

قال أحد المشردين ( 29 عاما) لرويترز، إنه حين طلبت منه الشرطة الانتقال إلى دار لإيواء المشردين أثناء فترة إغلاق البلاد، ذهب فوجدها مغلقة، وأضاف "الناس مذعورون، لا تعرف ماذا تفعل".

وتقول الجمعيات الخيرية التى ترعى المشردين، إن هناك المئات من المشردين فى العاصمة فى وقت تعانى فيه مراكز إيواء المشردين من نقص فى العاملين والإمدادات.



أحد المشردين يطلب مساعدة



شخص يجلس على رصيف فى لندن



مشردون يفترشون أرصفة لندن

التحالف الدولى يسلم قاعدة "القيارة" الجوية للجيش العراقى

سلّم التحالف الدولى ضد داعش قاعدة القيارة الجوية فى نينوى إلى القوات العراقية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية .

وكتب المتحدث باسم التحالف مايلز كاجينز على حسابه فى "تويتر": "تواجد بعثات التحالف الدولى فى العراق بدعوة رسمية من الحكومة العراقية لهزيمة فلول داعش فقط.

قيادة قوات التحالف تسلم مقراتها فى داخل القواعد العراقية إلى وزارة الدفاع العراقية. وكذلك المئات من جنود المدربين يغادرون مؤقتًا من أجل سلامتهم من فيروس كورونا المستجد".



جندى ضمن التحالف الدولى



القوات العراقية داخل القاعدة الامريكية



العلم العراقى يرفرف داخل القاعدة العراقية

مغامرة لمسعفيين خلال نقل مريض محتمل بكورونا في أمريكا

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لرحلة مسعفين خلال نقلهم لإحد المرضى المحتملين بفيروس كورونا في شونى بولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستلزم الأمر إتخاذ إجراءات وقائية وإحترازية شديدة لمنع تعرضهم للعدوى.

وأظهرت الصور، كيفية نقل المريض المحتمل بالفيروس والإجراءات المتخذه لتنفيذ هذه المهمة، والتي تبدأ بإرتداء أدوات الوقاية من ملابس وأقنعة الوجه، وقفازات اليد، إضافة إلى الحذر الشديد من مقاومة المريض لعملية نقلة.



المسعف بريان مايرز يتواصل مع مريض



المسعفون يستعدون لنقل مريض المريض



خلال نقل المريض