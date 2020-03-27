اليوم السابع
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صور.. الزراعة: تطهير 2500 منشأة حكومية خلال أسبوع للوقاية من فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 03:35 م
صور.. الزراعة: تطهير 2500 منشأة حكومية خلال أسبوع للوقاية من فيروس كورونا تطهير المنشآت الحكومية للوقاية من كورونا
كتب عز النوبى

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإجمالى المنشآت الحكومية التى قامت الهيئة بتطهيرها من فيروس كورونا، وجاء فى التقرير أنه تم تطهير حوالى 2500 منشأة حكومية فى 27 محافظة، بالإضافة إلى تطهير عدد كبير من دور العبادة وأيضا استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، بالإضافة إلى تطهير منطقة الزرايب بحلوان والتى تعرضت للغرق خلال موجة الطقس الأخيرة.

وقال وزير الزراعة، أنه وجه بتسخير جميع معدات الوزارة مجانا لتطهير المنشآت الحكومية فى المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لكافة أجهزة الدولة بالتعاون فى مكافحة فيروس كورونا.

فى الوقت ذاته أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تعليق العمل مؤقتًا فى معرض زهور الربيع المقام فى حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أن هذه الإجراءات تستهدف الوقاية من فيروس كورونا، باعتبار أن المعرض يستقطب زوار من مختلف المحافظات خلال فترة السماح بالتجوال وعودة الحظر مع السابعة مساء كل يوم وهو ما يؤثر على سير العمل داخل أماكن العرض فى حديقة الأورمان.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى فى المحافظات تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا، بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وكانت وزارة الزراعة أشادت بالجهود المتميزة التى تبذلها الهيئة ومديرياتها بالمحافظات ومشاركتها فى هذه المهمة الوطنية لحماية المواطنين من هذا الفيروس الذى يجتاح العالم حاليا، كما تلقى تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإجمالى ما تم تنفيذه منذ بداية حملة التطهير وتضمن التقرير بيان بأعمال التطهير بمحافظات الجمهورية.

 

اعمال تطهير وتعقيم المنشات ضد كورونا (1)
اعمال تطهير وتعقيم المنشات ضد كورونا 
 
اعمال تطهير وتعقيم المنشات ضد كورونا (2)
اعمال تطهير وتعقيم المنشات ضد كورونا 
اعمال تطهير وتعقيم المنشات ضد كورونا (3)
اعمال تطهير وتعقيم المنشات ضد كورونا 
اعمال تطهير وتعقيم المنشات ضد كورونا (4)
اعمال تطهير وتعقيم المنشات ضد كورونا

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