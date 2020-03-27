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صور.. أهالى قرية بنى خالد بسمالوط يعقمون الشوارع لمواجهة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 06:55 م
صور.. أهالى قرية بنى خالد بسمالوط يعقمون الشوارع لمواجهة كورونا جانب من اعمال التطهير
المنيا- حسن عبد الغغار

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تواصل الوحدة المحلية بمركز سمالوط بالتنسيق مع الوحدات القروية تعقيم وتطهير شوارع القرى التابعة للمركز لمواجهة فيروس كرونا .

وقامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع اهالى القرية ببنى خالد تطهير وتعقيم الشوارع والمنازل وذلك بعزبة الرملة وجبل الطير البحرية   حرصا على سلامة وأرواح الأهالى  وشملت اعمال التطهير شمال وشرق القرية .

يأتى ذلك فى ظل الاجراءات التى تتخذها المحافظة  لمواجهة فيروس كرونا المستجد ، ومنها اعمال التطهير والتعقيم لجميع المصالح والمؤسسات الحكومية ، وكذلك الوحدات المحليه التابعه لمجلس المدن.

ومن ناحيته أكد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وغلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساءا وحتى 6 صباحا وغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وغلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً .

ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

أهالى قرية بنى خالد بسمالوط يعقمون ويطهرون الشوارع لمواجهة كورونا (1)
أهالى قرية بنى خالد بسمالوط يعقمون ويطهرون الشوارع لمواجهة كورونا 

 

أهالى قرية بنى خالد بسمالوط يعقمون ويطهرون الشوارع لمواجهة كورونا (2)
أهالى قرية بنى خالد بسمالوط يعقمون ويطهرون الشوارع لمواجهة كورونا 

 

أهالى قرية بنى خالد بسمالوط يعقمون ويطهرون الشوارع لمواجهة كورونا (3)
أهالى قرية بنى خالد بسمالوط يعقمون ويطهرون الشوارع لمواجهة كورونا 

اخبار المحافظات

اخبار مصرية

فيروس كرونا

الوحدة المحلية بسمالوط

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