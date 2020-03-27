اليوم السابع
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صور.. أهالى شبين القناطر بالقليوبية يلتزمون بحظر التجوال لليوم الثالث

الجمعة، 27 مارس 2020 10:43 م
صور.. أهالى شبين القناطر بالقليوبية يلتزمون بحظر التجوال لليوم الثالث اليوم الثالث أهالي شبين القناطر بالقليوبية يلتزمون بالحظر
القليوبية نيفين طه

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شهدت شوارع مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالى، التزام كبير من أبناء المدينة ، بتطبيق قرار حظر التجوال بالشوارع والميادين العامة والجانبية، وذلك تطبيقاً لقرارات الحكومة بتقليل التجمعات وحظر التجوال لمواجهة ومكافحة إنتشار فيروس كورونا ، والذي جاء ضمن حزمة القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء الأيام الماضية كإجراءات وقائية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.
 
وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية رؤساء المدن والمراكز والأحياء، تم ربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مدينة على مستوى المحافظة، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 15 يوما، وكذلك غلق المقاهي والمحال التجارية على مدار 24 ساعة يومي الجمعة والسبت طوال فترة الحظر.
 
وأكد محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.
 
وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.
 
فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
 
اليوم الثالث أهالي شبين القناطر بالقليوبية يلتزمون بالحظر (1)
اليوم الثالث أهالي شبين القناطر بالقليوبية يلتزمون بالحظر 

اليوم الثالث أهالي شبين القناطر بالقليوبية يلتزمون بالحظر (2)
اليوم الثالث أهالي شبين القناطر بالقليوبية يلتزمون بالحظر 

اليوم الثالث أهالي شبين القناطر بالقليوبية يلتزمون بالحظر (3)
اليوم الثالث أهالي شبين القناطر بالقليوبية يلتزمون بالحظر 

 


شبين القناطر

الحظر

القليوبية

كورونا

اخبار مصر

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