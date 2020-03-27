اليوم السابع
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صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي دخل مرحلة الركود

الجمعة، 27 مارس 2020 05:29 م
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي دخل مرحلة الركود صندوق النقد الدولى
إبراهيم سعيد

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أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الجمعة، بتأكيد صندوق النقد الدولى، بأن الاقتصاد الأميركي دخل مرحلة الركود نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وأن الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد قد لا تكون كافية قبل انحسار فيروس كورونا.

ومن جانب آخر كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بأن جائحة فيروس كورونا ستتسبب في ركود عالمي في 2020، فيما سيتعافى الناتج الاقتصادي العالمي في 2021، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية.

ورحبت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، عقب مؤتمر بالهاتف لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، بالخطوات المالية الاستثنائية المتخذة حتى الآن من بلدان عديدة لتدعيم أنظمة الصحة وحماية الشركات والعمال المتأثرين، وبما اتخذته البنوك المركزية لتيسير السياسة النقدية، داعيةً إلى المزيد من هذه الخطوات، ولاسيما على الصعيد المالي.

وقالت: إن التكلفة البشرية لجائحة فيروس كورونا هي غير قابلة للقياس بالفعل وعلى كل الدول العمل سويا لحماية الناس والحد من الأضرار الاقتصادية.

وأضافت جورجيفا: أن توقعات النمو العالمي سلبية، وأن الصندوق يتوقع الآن ركودا لا يقل سوءاً عما صاحب الأزمة المالية العالمية، مؤكدة أنه ليتعافى الاقتصاد في 2021، ينبغي أن تعطي الدول الأولوية للاحتواء وتقوية الأنظمة الصحية.

وبحسب وكالة (رويترز) الدولية، قال صندوق النقد الدولي إن عشرات الدول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اتصلت به طلبا للدعم المالي لمواجهة تبعات فيروس كورونا على اقتصاداتها.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مدونة صندوق النقد الدولي الإلكترونية إن التحدي سيكون جسيما بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة والتي تمزقها الحروب مثل العراق والسودان واليمن.

 

 


كورونا

النقد الدولى

فيروس كورونا

الاقتصاد الدولى

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