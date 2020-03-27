صحيفة إيطالية: البابا فرانسيس يخضع لثانى اختبار كورونا..والفاتيكان يستعد للإغلاق

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "التيمبو" الإيطالية إن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، يخضع لاختبار فيروس كورونا للمرة الثانية، وذلك بعد إصابة كاهن بالفيروس المستجد، والذى كان يعمل فى سكرتارية الكرسى الرسولى ويقيم بمقر إقامة البابا فى بين القديسة مارتا بدولة الفاتيكان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أصيب حوالى 5 أشخاص من موظفى الفاتيكان بفيروس كورونا، وأطلقت الدولة الصغيرة بروتوكولا جديدا من الاستعداد لاغلاق ومنح جميع العاملين إجازة، وتضييق الخناق من عزل الدول الباباوية حتى إنتهاء أزمة كورونا.

وكان البابا فرنسيس أقام صباح أمس الخميس القداس المعتاد في كابلة بيت القديسة مارتا، وقال خلال العظة، حسبما نقلت عنه اذاعة الفاتيكان، إن فكره يتجه نحو المسنين المتروكين، والأشخاص الذين يفتقرون إلى عمل ثابت ومن يقومون بمهام اجتماعية ويواجهون خطر الإصابة بفيروس كورونا، وشجع المؤمنين على اكتشاف أصنام القلب، التى غالباً ما تكون مخفية، مؤكدا أن عبادة الأصنام تجعلنا نفقد كل عطايا الرب".

وقال بابا الفاتيكان إن فى هذه الأيام يوجد الكثير من المعاناة الشديدة، وهناك الكثير من الخوف، وهناك خوف لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم فى دور الرعاية او المستشفيات أو فى منزلهم ولا يعرفون ماذا سيحدث، والخوف على العاطلين الذين لا يستطيعون جلب الطعام لإبنائهم، ونصلى للرب لمساعدتنا على تحمل المخاوف والتغلب عليها.

وأضاف أن هذه الأيام شهدت وفاة الكثير من الكهنة وممرضات وأطباء نالوا العدوى لأنهم كانوا فى خدمة المرضى، متابعا: وأشكر الله على مثال البطولة الذى يقدمونه فى الاعتناء بالمرضى لنصلى لهم ولعائلاتهم وذلك فى رسالة ترجمها المكتب الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية بمصر ونقلها إلى رعايا الكنيسة باللغة العربية.

كان بابا الفاتيكان قد صلى أمس من أجل ضحايا فيروس كورونا الجديد وأسرهم الذين يفارقون الحياة وهم بمفردهم، وذلك خلال صلاة التبشير الملائكى التى بثتها إذاعة الفاتيكان عبر الإنترنت، وقال البابا: "دعونا نفكر فيهم ونصلى من أجلهم. من أجل أسر الأطباء هم أيضا، الذين لا يمكنهم مرافقة أحبائهم فى تلك الرحلة. نصلي بشكل خاص من أجل الموتى وأسرهم "