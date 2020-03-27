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صحة بنى سويف تطالب المواطنين الإبلاغ عن أى معمل يدعى إجراء تحليل كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 04:31 م
صحة بنى سويف تطالب المواطنين الإبلاغ عن أى معمل يدعى إجراء تحليل كورونا الدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد الدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة ببنى سويف على أنه لا يوجد تحليل خاص بفيروس كورونا المستجد بأى من المعامل الخاصة أوالحكومية بمدن ومر اكز المحافظة الإدارية السبع، و يقتصر  التحليل على الحالات المشتبه بها فقط طبقا لتوصيف الحالات الصادر من وزارة الصحة.

وأضاف يوسف فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة قائلا : " فى حالة إعلان أى من المعامل الخاصة عن وجود تحاليل خاصة بفيروس كورونا، يجب أن يبلغ المواطنون دون تردد  على رقم غرفة الطواريء بمديرية الصحة 137/2207101".

وأوضح مدير صحة بنى سويف أن تحليل pcr عبارة عن أخذ مسحة من الحلق والأنف والبصاق من الحالات المشتبه بها وظهرت عليها أعراض المرض طبقا لبروتوكول وزارة الصحة داخل المستشفيات وترسل العينة إلى المعمل المشترك بالمديرية وهو الوحيد المختص بإجراء تحليل ال pcr  على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنه يجب تضافر كافة الجهود   والالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع إنتشاره حتى نتجاوز الأزمة.

و فى ذات الصدد أكد مدير عام الصحة الدكتور محمد يوسف على  تخصيص غرفة عمليات المديرية رقمين "خطين  ساخنين" للرد على شكاوى و تساؤلات وإستفسارات مواطنى مدن و مراكز المحافظة الإدارية السبع بشأن فيروس كورونا المستجد موضحا أن هذه الخطوة تأتى ضمن  خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، والتى يتابع تنفيذها على مدار الساعة الدكتور محمد هانى  محافظ بنى سويف وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية للدولة لمواجهة الفيروس ومنع إنتشاره.

ونوه عن توجيه المديرية عدة رسائل الى المواطنين  للتوعية بفيروس كورو نا المستجد بالتنسيق مع المحافظة وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة من خلال نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة والمديرية وكذلك توزيع الرائدات الريفيات  بورشورات ومطويات على أهالى القرى، علاوة على تنفيذ فرق من العلاج الحر حملات توعية لمقدمى الخدمة بالمنشآت الخاصة، وتوزيع البوسترات والمنشورات والتأكيد على إغلاق العيادات فى مواعيد حظر التجوال، بالإضافة إلى المرور على كافة المستشفيات الخاصة بجميع مراكز المحافظة أسبوعيا للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

 


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