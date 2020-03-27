صحة المنيا: إجراءات صحية فى قريتين بعد اكتشاف 8 حالات مشتبه بإصابتهم بكورونا

المنيا- حسن عبد الغفار

كشفت مصادر بـ"صحة المنيا"، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات صحية لأهالى قريتى القيس وأبو جرج ببنى مزار، بعد اكتشاف 8 حالات مشتبه فى إصابتهم بكورونا، كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وتم نقلهم للحجر الصحى، وتقرر اتخاذ الإجراءات الصحية تحسبا لوجود أية حالات غير مكتشفة.

وأكدت المصادر، أن كافة الإجراءات تتم دون اكتشاف أية حالات جديدة حتى الآن، ولكنها بشكل وقائى حفاظا على سلامة المواطنين.

وفى نفس السياق قررت المديرية العزل الكامل لجميع المواطنين وفريق التمريض والأطباء الموجودين داخل مستشفى بمركز سمالوط، عقب وصول حالة مصابة بالفيروس أمس، وتبين إيجابية الإصابة، فتم اغلاق المستشفى وعزل جميع الموجودين بداخلها، لحين انتهاء فحص عيناتهم التى تم أخذها.

وأكد أهالى بقريتى القيس وأبو جرج التابعتين لمركز بنى مزار، أن الأجهزة الأمنية فرضت كردونا بمحيط القريتين بالخارج، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر طبية عدم ظهور أى حالات إصابة جديدة بالفيروس داخل المحافظة.

وذكرت مصادر، أن فرض الكردون الأمنى بالقريتين، يأتى كإجراء احترازي، خاصة وأن هناك بعض الأهالى كانوا قد عادوا من العمرة قبل فترة وخضعوا للمتابعة الصحية وثبت وجود 8 حالات مصابة بالفيروس فى وقت سابق تم عزلهم بمستشفيات خارج المحافظة منهم 4 عادوا لمنازلهم بعد تماثلهم للشفاء، وقد تم توفير كافة المستلزمات والسلع الغذائية للأهالى بالمكاتب التموينية، وهناك إلتزاما كبيرا من الأهالى فى تنفيذ حظر التجوال فى المواعيد المقررة.