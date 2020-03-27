اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 08:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الفيوم" تواصل تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والقرى والمدن

الجمعة، 27 مارس 2020 07:52 م
"صحة الفيوم" تواصل تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والقرى والمدن جانب من اعمال التطهير
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم اليوم تحت إشراف الدكتور آمال هاشم وكيل وزارة الصحه بأعمال تطهير بمركز اطسا من خلال  جهاز الرزاز المحمول علي سيارة والتجول في الأحياء.

 

وشملت أعمال التطهير أحياء  كفر العابد بدفنو وحي محطه الصرف وطريق دفنو اطسا وتجمعات القمامه ومياه رشح والمستشفي المركزي باطسا من الداخل والخارج وواجهات المحكمه والنادى الرياضي ومجلس المدينه والمطافي والبريد والمدرسه الإعدادية وميدان ومساكن اطسا ومركز الشرطه ومسجد التحرير والسجل المدني وبنك القاهرة وبنك مصر ومدرسه صلاح سالم الابتدائيه وهندسه الري ومقر اقامه رئيس المركز وهندسه كهرباء اطسا والإدارة الصحيه وحي مشروع مياه الشرب وشوارع مدينه اطسا.

 

كما تم تعقيم وتطهير الوحدة الصحيه بقريه الغرق والمدخل الرئيسي للوحده واماكن انتظار المواطنين وعيادة طب لأسرة وعيادة الأسنان والمعمل ومكاتب العاملين والصيدليه وعيادات الولادة ومكتب مدير الوحدة والمدير الإدارى  وتم تطهير وتعقيم نقطه شرطه الغرق ونقطة شرطة البرنس محمد فهمى وعزبة الميرغنى وقرية تطون.

 

الفيوم، محافظة الفيوم، مديرية الصحة بالفيوم، مكافحة كورونا

 

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مديرية الصحة بالفيوم

مكافحة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة