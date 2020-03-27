"صحة الفيوم" تواصل تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والقرى والمدن

الفيوم رباب الجالي

قامت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم اليوم تحت إشراف الدكتور آمال هاشم وكيل وزارة الصحه بأعمال تطهير بمركز اطسا من خلال جهاز الرزاز المحمول علي سيارة والتجول في الأحياء.

وشملت أعمال التطهير أحياء كفر العابد بدفنو وحي محطه الصرف وطريق دفنو اطسا وتجمعات القمامه ومياه رشح والمستشفي المركزي باطسا من الداخل والخارج وواجهات المحكمه والنادى الرياضي ومجلس المدينه والمطافي والبريد والمدرسه الإعدادية وميدان ومساكن اطسا ومركز الشرطه ومسجد التحرير والسجل المدني وبنك القاهرة وبنك مصر ومدرسه صلاح سالم الابتدائيه وهندسه الري ومقر اقامه رئيس المركز وهندسه كهرباء اطسا والإدارة الصحيه وحي مشروع مياه الشرب وشوارع مدينه اطسا.

كما تم تعقيم وتطهير الوحدة الصحيه بقريه الغرق والمدخل الرئيسي للوحده واماكن انتظار المواطنين وعيادة طب لأسرة وعيادة الأسنان والمعمل ومكاتب العاملين والصيدليه وعيادات الولادة ومكتب مدير الوحدة والمدير الإدارى وتم تطهير وتعقيم نقطه شرطه الغرق ونقطة شرطة البرنس محمد فهمى وعزبة الميرغنى وقرية تطون.

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