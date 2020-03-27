شهود عيان يكشفون سبب حريق مخزن بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ذكر شهود عيان في واقعة نشوب حريق بمخزن بالوراق، أن النيران حرقت كافة محتويات المخزن، بالإضافة إلى حدوث تلفيات بسيارة مركونة بالمخزن، وأضاف شهود العيان أن النيران امتدت ل3 منازل مجاورة، وتم السيطرة على الحريق واخماده دون إصابات.

وقال شهود العيان أن ماس كهربائي ربما يكون السبب وراء الحريق، مؤكدين أن النيران تسببت في انصهار سقف المخزن المصنوع من الصاج.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في الحريق، وتم إخطار النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل في مخزن كراسي بمنطقة الوراق، بعدما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مخزن بمنطقة عزبة الخلايفة، ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 8 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:

- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.

- تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتتسبب في حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم

-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها .

- منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة عن متر.

- عدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أي مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الارضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل.

- كثرة ستخدم الدفاية في تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض في فصل الشتاء.

-عدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات

- كثرة تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.

- وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.

- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

- تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.

- وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.

- تشغيل الدفايات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى الغرف المغلقة.

- وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

- كثرة توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لإندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشأت.