اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة بلجيكا تلجأ للأغانى وعزف الموسيقى لتحفيز المواطنين على البقاء بالمنزل..فيديو

الجمعة، 27 مارس 2020 03:48 م
شرطة بلجيكا تلجأ للأغانى وعزف الموسيقى لتحفيز المواطنين على البقاء بالمنزل..فيديو كورونا
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقوم الشرطة فى كافة دول العالم، بتنفيذ التدابير الحكومية الخاصة بفرض الحجر الصحي على الجميع من خلال دوريات تجوب الشوارع، لمتابعة إجراءات الحظر، وأن الأشخاص يمتثلون للإرشادات الصحية التي طالبت الحكومة بتنفيذها وفرض مخالفات وغرامات على من يتهاون بشأنها.
 
ولجأت بعض فرق الشرطة في بعض دول العالم إلى الترفيه عن مواطنيها من خلال عزف نوتات موسيقية يشاهدها كثيرون من شرفات بيوتهم.
 
ونقلت صحيفة يورونيوز، تقريرًا حول أداء الشرطة فى معظم دول العالم وخاصة بلجيكا للترفيه عن المواطنين، بطريقة أو أخرى لمواجهة وباء كورونا.
 
وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية البلجيكية، ريجيس كالوت:"أتذكر إلى حد الآن أنني شاهدت بعض عناصر الشرطة المحلية أو الفدرالية أو حتى الأجنبية ومنها أفراد من قوات الأمن الإسبانية وهم يعزفون على القيثارات في الشوارع.
 
وأضاف المتحدث باسم الشرطة الاتحادية البلجيكية: في أوروبا، وفي بلجيكا على وجه الخصوص، يعد الحق في التنقل وممارسة الناس لحرياتهم مزية أساسية ولكن في الوقت الراهن تم تقييد تلك الحريات بحزم، لأسباب تتعلق بالصحة العامة، وهذا يعتبر أمرا يصعب على الجميع تفهمه، بل و يعسرتطبيقه في الوقت ذاته".
 
وتابع: ففى بلجيكا تقوم الشرطة البلجيكية وفي كل يوم على الساعة الثامنة مساء بإطلاق صفارات إنذار، في تصرف يرمي إلى تشجيع العاملين في قطاع الرعاية الصحية حيث يخرج كثيرون عبر شرفات منازلهم للهتاف والتصفيق تقديرا لهم عقب فرض الحكومة قيودا على حركة الأشخاص وتنقلاتهم.
 
واستطرد حديثه: وفي العاصمة بروكسل، قام بعض عناصر الشرطة المحلية بإسماع بعض الأغاني، التى  تتحدث عن البقاء في المنازل وقت الشدائد، لتحفز على بقاء الجميع في بيوتهم منعا لانتشار العدوى.
 
وفي وقت سابق حذرت شرطة في فلاندرز المقيمين في المنطقة من أن الذهاب إلى المدن الساحلية مخالف لتدابير الحجر الكلي في بلجيكا ويمكن أن تفرض غرامات حتى بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون منازل هناك. 
 
وقررت الشرطة البلجيكية مؤخرا نشر طائرات من دون طيار فوق الشاطئ لمراقبة الوضع عن كثب.
 

اوروبا

بلجيكا

الحجر الصحى

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفارة بلجيكا بالقاهرة بعد مغادرة 100 سائح إلى بلدهم: شكرا للجميع

الجمعة، 27 مارس 2020 12:37 م

العربية: وفاة 69 مصابا بفيروس كورونا في بلجيكا وارتفاع العدد لـ289

الجمعة، 27 مارس 2020 12:23 م

بلجيكا تسمح ببث الخطب الدينية الإسلامية "فيديو" طوال فترة الحجر الصحى

الجمعة، 27 مارس 2020 10:38 ص

بلجيكا تسجل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ 220

الخميس، 26 مارس 2020 12:34 م

السجن لمدة تصل إلى سنتين لكل من يعطس أو يسعل عمدا تجاه شخص آخر فى بلجيكا

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة