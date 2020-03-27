شرطة أوروبا تحذر من استغلال المجرمين كورونا لممارسة حيلهم.. وهذه أبزر الجرائم

كتب: أحمد علوى

حذرت الشرطة الأوروبية "يوروبول" من المحاولات الكثيرة التي يقوم بها المجرمين للاستفادة من تدابير "الحجر الصحى" التي تم إدخالها في بلجيكا للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي تقرير لها، أوضحت المنظمة كيف تعمل الظروف الحالية لصالح المجرمين.

وقالت "يوروبول" إن العوامل التي لا يمكن تجنبها لأسباب تتعلق بالصحة العامة يمكن أن تصبح لصالح الجريمة المنظمة.

وتشمل هذه العوامل، النقص في بعض السلع مثل الملابس الواقية والمستحضرات الطبية ، والموظفين العاملين من المنزل والاعتماد على اتصالات الكمبيوتر، وزيادة الخوف والقلق مما يجعل الناس أكثر عرضة للجريمة والقيود المفروضة على الحياة العامة مما يجعل النشاط الإجرامي صعب السيطرة عليه.

وعلقت كاثرين دي بول، الرئيسة السابقة للشرطة الفيدرالية البلجيكية والتي أصبحت الآن مديرة "يوروبول" ومقرها لاهاي – هولندا: "بينما يلتزم الكثير من الناس بالتصدي لهذه الأزمة ومساعدة الضحايا ، هناك أيضًا مجرمين يسارعون إلى إغتنام الفرص لإستغلال هذه الأزمة".

وأضافت: "من غير مقبول مثل هذه الأنشطة الإجرامية خلال أزمة الصحة العامة التي تهدد بشكل خاص الانسان ويمكن أن تحمل مخاطر حقيقية على حياته، ولهذا السبب من المهم أكثر من أي وقت مضى تعزيز مكافحة الجريمة، وتعمل الشرطة الأوروبية بالتعاون مع شركائها في إنفاذ القانون بشكل وثيق معًا لضمان صحة وسلامة جميع المواطنين ".

وأشارت دى بول لعدد من الجرائم التي يستغلها المجرمون خلال فترة الحجر الصحى:

الجرائم السيبرانية، يستغل المجرمون القلق المتزايد بشأن أخبار إنتشار الوباء ويزيد اهتمامهم بها لنشر البرامج الضارة عبر الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل أوسع، ومن الشائع في الوقت الحالي استخدام برامج الفدية لإيقاف جهاز الكمبيوتر أو شبكة الضحية حتى يتم دفع الفدية. وكان أحد الضحايا البارزين مستشفى برنو الجامعي في جمهورية التشيك.

الاحتيال، يتم تحديث جميع تقنيات الاحتيال القديمة لتتناسب مع الظروف الجديدة ، بما في ذلك احتيال إزالة التلوث والاحتيال عبر الهاتف وحيل التوريد. في إحدى الحالات التي يحقق فيها يوروبول ، دفعت شركة 6.6 مليون يورو مقابل المواد الهلامية من الكحول والأقنعة الواقية التي لم تتحقق أبدًا.

السلع المقلدة، يخلق النقص الحقيقي في بعض المنتجات الحيوية فتحات للمحتالين الذين يقدمون سلعًا مزيفة، مثل الأقنعة الجراحية المزيفة البالغ عددها 34000 قناع التي استولت عليها الشرطة في بداية مارس.

سرقة المباني، فعادة ينتحل المجرمون صفة ممثلين للسلطات العامة، لدخول المباني وتنفيذ عمليات السطو على الممتلكات التجارية، وبشكل متزايد ، بالمرافق الطبية. كما يستغل المجرمون أيضاً القلق العام من خلال التظاهر كموظفين صحيين للدخول إلى المنازل الخاصة تحت ستار تقديم معلومات صحية أو إجراء اختبار كورونا" .