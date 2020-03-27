اليوم السابع
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لمواجهة أزمة كورونا

"شباب الأعمال" تعلن عن ميثاق شرف لإلزام المستثمرين بالحفاظ على العمالة

الجمعة، 27 مارس 2020 10:00 م
"شباب الأعمال" تعلن عن ميثاق شرف لإلزام المستثمرين بالحفاظ على العمالة بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال
كتب هانى الحوتى

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أعلن بسام الشنوانى ، نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن إطلاق الجمعية "ميثاق شرف" يستهدف الحفاظ على حقوق العمالة خلال فترة أزمة كورونا، وذلك إيماناً منها بالمسئولية المجتمعية لرجال الأعمال المصريين فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها الشعب المصرى نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وحرصاً منها على الصالح العام والصحة العامة.
 
وأضاف "الشنوانى"، أن الجمعية دعت كافة منظمات الأعمال وكذلك المستثمرين، للمشاركة بميثاق الشرف، والذى يتضمن إلزام الموقع عليه عدة نقاط أبرزها أولاً الحفاظ على موظفى وعمال شركات الأعضاء والعاملين بالمصنع والالتزام بسداد أجورهم ومرتباتهم، فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى الدور التوعوى الصحى للعاملين بشركات الأعضاء.
 
وتابع ثانيا الحرص على الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة لاحتواء الوباء والحفاظ على السلامة والصحة العامة، ثالثا تقديم كل الدعم المتاح للجهات الحكومية ومؤسسات الصحة لمواجهة الأزمة الراهن، رابعاً التواصل المستمر مع الحكومة للتباحث والتشاور بخصوص تداعيات الأزمة وتأثيرها على الشركات حفاظا على الاقتصاد القومى.
 
 
وأوضح "الشنوانى"، أن مياق الشرف يعبر عن صوت مجتمع الأعمال والتحركات الواجبة لمجتمع البيزنس فى مساندة الشعب والوطن والحكومة، وتوضيح دور القطاع الخاص في الأزمات للعبور من المرحلة الحالية بأقل الخسائر، ولذا فأن الانضمام للميثاق واجب إنسانى لكل رجل أعمال، وبادرة من القطاع الخاص لدعم جهود الحكومة بعد حزمة قراراتها الأخيرة فى دعم الاقتصاد.
 
وكانت الحكومة، قد أعلنت عن تلقيها، خلال الأيام الماضية، عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا خصصت هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود: CBEGEGCXXXX اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة  الكوارث والأزمات.
 

ميثاق شرف

شباب الاعمال

اخبار الاقتصاد

عمالة

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