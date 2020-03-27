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سويسرا على مشارف كارثة بسبب كورونا.. أسرة العناية المركزة ستنفد بحلول 2 إبريل

الجمعة، 27 مارس 2020 05:02 م
سويسرا على مشارف كارثة بسبب كورونا.. أسرة العناية المركزة ستنفد بحلول 2 إبريل سويسرا
كتب محمد تهامى زكى

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كشفت دراسة صادرة عن المعهد التقنى الفيدرالى العالى فى زيورخ، أن أسرّة العناية المركزة فى سويسرا ستنفد بحلول الثانى من أبريل المقبل، نتيجة سرعة الانتشار الحالية لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقا لموقع الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، تظهر الدراسة أن هناك حاجة إلى ما يصل إلى ألف سرير إضافى لتغطية احتياجات البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار العدد الحالى للأسرة المتوفرة فى وحدات العناية المركزة، والمقدر بـ 979 سرير، وعدد الوفيات الناجم عن مرض كوفيد – 19.

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من جانبه، قال توماس فان بويكل، عضو قسم علوم النظم البيئية فى المعهد، الذى شارك فى تأليف الدراسة: "يشير تقريرنا الأخير إلى أن النظام الصحى اقترب من مرحلة التشبع، وذلك بناءً على البيانات المتاحة".

وأشار فان بويكل، إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ أى إجراء ابتداء من ذلك التاريخ للحيلولة دون ذلك، فربما يكون هناك نقص بـ 86 سريرًا فى زيورخ، كما سيكون هناك نقص أيضًا فى كل من برن وسولوتورن. وأضاف أن الوضع ربما يتّسم بقدر أكبر من السوء فى كانتون فاليه، مع احتمال تسجيل أكثر من 250 حالة زائدة، أو ألف حالة إضافية فى مجمل سويسرا.

وقال بويكل، إنه من هذا التاريخ، إذا لم يتم اتخاذ أى إجراء فقد يكون هناك نقص فى 86 سريرًا فى زيوريخ وسيكون هناك نقص أيضًا فى برن وسولوتورن، مضيفا أن الوضع يزداد سوءًا فى فاليه مع وجود أكثر من 250 حالة زائدة.

وأكد فان بويكل أن هذا مجرد تقدير وأنه لا يعتمد على البيانات التى يُطلب من المستشفيات تقديمها للحكومة منذ تاريخ 13 مارس 2020.

يذكر أن هيئة الصحة العامة السويسرية، أعلنت اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 197 حالة مقارنة مع 161 أمس، وذكرت أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 12161 حالة من 10714 أمس الخميس.

 ومن المنتظر، أن تقدم الحكومة السويسرية تحديثا فى وقت لاحق اليوم الجمعة حول جهودها لوقف انتشار المرض.

 

 


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