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سلطنة عمان تعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 11:35 ص
سلطنة عمان تعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا مكافحة انتشار كورونا
كتب عامر مصطفى

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أعلنت سلطنة عمان عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وكانت طائرة سلاح الجو السلطانى العمانى (إيرباص) عادت إلى البلاد قادمة من مدينة (شينزين) الصينية، محملة بمواد طبية متنوعة لمكافحة فيروس ( كورونا ).

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الجمعة أن هذا الاجراء يأتى وفقاً لما تقدمه قوات السلطانِ المسلحةُ من عمليات إسناد للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وفى إطار الجهود الوطنية الحثيثة والمتواصلة التى تبذلها السلطنة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

وأشارت إلى أنه سوف تكون هناك رحلات مماثلة إلى الصين، وذلك بهدف تعزيز المخزونات الطبية للبلاد للتعامل مع هذه الجائحة، وأعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، عن تسجيل 10 إصابات جديدة فى عمان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 109 حالات.


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