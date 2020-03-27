سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 27-3-2020

كتب هانى الحوتى

سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 27-3-2020 نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكي.

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الامريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الامريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.



وجاءت أسعار الريال السعودى مقابل الدولار خلال هذا الأسبوع كالتالى..

2020-03-21 1 دولار امريكي = 3.7579 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2661 دولار امريكي

2020-03-22 1 دولار امريكي = 3.7543 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2664 دولار امريكي

2020-03-23 1 دولار امريكي = 3.7554 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2663 دولار امريكي

2020-03-24 1 دولار امريكي = 3.7567 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2662 دولار امريكي

2020-03-25 1 دولار امريكي = 3.7557 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2663 دولار امريكي

2020-03-26 1 دولار امريكي = 3.7560 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2662 دولار امريكي

2020-03-27 1 دولار امريكي = 3.7559 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.2662 دولار امريكي