اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الجمعة 27-3–2020

الجمعة، 27 مارس 2020 11:09 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 27-3–2020 الدولار
كتب هانى الحوتى

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استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 27-3-2020، آخر أيام الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الخميس، وسجل تبايناً فى سعره بين عدد من البنوك، وسجل متوسط سعر عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى. 
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:          
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.68 جنيه للشراء.
 
15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.
 
15.78 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.71 جنيه للشراء.
   
15.80 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
 
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

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الدولار

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