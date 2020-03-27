اليوم السابع
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سرقة مسدسات أفلام جيمس بوند من منزل فى لندن

الجمعة، 27 مارس 2020 01:59 م
سرقة مسدسات أفلام جيمس بوند من منزل فى لندن أحد مسدسات جيمس بوند
رويترز

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قالت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة إن مشتبها بهم يتحدثون بلكنة دول شرق أوروبا سرقوا خمسة مسدسات استخدمت فى سلسلة أفلام جيمس بوند، منها آخر مسدس استخدمه الممثل الراحل روجر مور أثناء تجسيد دور العميل 007، من منزل فى شمال لندن، وسُرقت المسدسات خلال سطو مساء الاثنين من المنزل الواقع فى إنفيلد. وتقول الشرطة إن المسدسات غير المجهزة للاستخدام قد تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه استرلينى (122 ألف دولار).

وتشمل المسدسات المسروقة واحدا ظهر فى فيلم (داى انذر داي) "مت فى يوم آخر"، وقال بول ريدلى المحقق بالشرطة "الكثير من هذه القطع فريد من نوعه".

وذكرت الشرطة أن الجيران اعترضوا طريق اللصوص الثلاثة الذين نجحوا فى الفرار بسيارة فضية.

يذكرأن، أكد الممثل البريطانى دانيال كريج، أنه لن يعطى بنسا واحدا من ثروته البالغة 125 مليون جنيه إسترليني لأطفاله، لأنه يعتقد أن "الميراث أمر مقيت".

وكشف بطل سلسلة أفلام جيمس بوند، البالغ من العمر 52 عاما، أنه لا خطط لديه بتوريث بناته، وطفلته البالغة من العمر عامين، من زوجته الثانية، الممثلة راشيل وايز (50 عاما). وفق ماجاء بموقع روسيا اليوم

وفي مقابلة جديدة، قال نجم سلسلة جيمس بوند: "لا أريد أن أترك مبالغ كبيرة للجيل القادم"، وذلك، عقب حصوله على مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) عن فيلمه الأخير جيمس بوند،  No Time to Die لافتا فى حديثه إلى مجلة Saga: "أعتقد أن الميراث مقيت للغاية، فلسفتي هي التخلص من الثروة أو التخلي عنها قبل أن أرحل".

ولدى كريج ابنة من زوجته السابقة فيونا لودون، (51 عاما)، وتدعى إيلا (28 عاما)، وطفلة ثانيه من شريكته الحالية راشيل.

ويشار إلى أنه كان من المقرر أن يصدر فيلم  NO TIME TO DIE، وهو الجزء الـ 25 من سلسلة جيمس بوند، فى 2 أبريل ، إلا أنه وقع تأجيله حتى نوفمبر القادم، بعد دراسة وتقييم شامل للسوق العالمية.


جيمس بوند

مسدسات

أمريكا

أفلام جيمس بوند

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