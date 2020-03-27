اليوم السابع
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خالد صلاح
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ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة

الجمعة، 27 مارس 2020 10:56 ص
ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة ستاندرد آند بورز
رويترز

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عدلت وكالة التصنيف الإئتمانى ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة بفعل توقعات بانخفاض سعر النفط، وتؤكد التصنيف عن (B+/B).

وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للبحرين ترجع إلى توقعات بأن جيرانها سيقدمون فى الوقت المناسب الدعم فى ظل وضع تتسم فيه أسعار النفط بالانخفاض، مضيفة إنه على الرغم من جهود زيادة العائدات غير المرتبطة بالطاقة، فإن إيرادات البحرين تظل معتمدة على النفط، ومن ثم شديدة التأثر بصدمات أسعار الطاقة.

وأكدت أنها لا تعتقد أن حكومة البحرين ستقوم بإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق على الرغم من صدمة سعر النفط.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل حالة وفاة لمواطن بحرينى يبلغ من العمر 78 عامًا لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان إحدى الحالات المخالطة لحالة أخرى لفيروس كورونا، حيث كان يخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص، معربةً عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.


وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن المتوفى قد حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة له بشكل مستمر.


وأشارت الوزارة إلى أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا حالتين تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

 


ستاندرد آند بورز

البحرين

اقتصاد

أسعار النفط

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