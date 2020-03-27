ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة

رويترز

عدلت وكالة التصنيف الإئتمانى ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة بفعل توقعات بانخفاض سعر النفط، وتؤكد التصنيف عن (B+/B).

وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للبحرين ترجع إلى توقعات بأن جيرانها سيقدمون فى الوقت المناسب الدعم فى ظل وضع تتسم فيه أسعار النفط بالانخفاض، مضيفة إنه على الرغم من جهود زيادة العائدات غير المرتبطة بالطاقة، فإن إيرادات البحرين تظل معتمدة على النفط، ومن ثم شديدة التأثر بصدمات أسعار الطاقة.

وأكدت أنها لا تعتقد أن حكومة البحرين ستقوم بإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق على الرغم من صدمة سعر النفط.