اليوم السابع
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خالد صلاح
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ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف الكويت إلى (AA-) بفعل انخفاض أسعار النفط

الجمعة، 27 مارس 2020 11:19 ص
ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف الكويت إلى (AA-) بفعل انخفاض أسعار النفط ستاندرد آند بورز
رويترز

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خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف الكويت إلى (AA-) بفعل انخفاض أسعار النفط وتباطؤ إحراز تقدم فى الإصلاح، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت أن انخفاض أسعار النفط بشكل كبير فى 2020 و2021 سيكون له تأثيرات سلبية اقتصادية ومالية على الكويت، مشيرة إلى أنها خفضت تصنيف الكويت فى الأجل الطويل إلى(AA-) من (AA).

وأضافت من وجهة نظرها، فإن حدوث صدمة تتعلق بالتجارة سيلحق الضرر بالاقتصاد الكويتي، وعدلت وكالة التصنيف الإئتمانى ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة بفعل توقعات بانخفاض سعر النفط، وتؤكد التصنيف عن (B+/B).

وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للبحرين ترجع إلى توقعات بأن جيرانها سيقدمون فى الوقت المناسب الدعم فى ظل وضع تتسم فيه أسعار النفط بالانخفاض، مضيفة إنه على الرغم من جهود زيادة العائدات غير المرتبطة بالطاقة، فإن إيرادات البحرين تظل معتمدة على النفط، ومن ثم شديدة التأثر بصدمات أسعار الطاقة.

وأكدت أنها لا تعتقد أن حكومة البحرين ستقوم بإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق على الرغم من صدمة سعر النفط.


ستاندرد آند بورز

الكويت

النفط

كورونا

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