اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 10:50 م
خالد صلاح
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زيمبابوى تغلق البلاد لمدة 21 يوما اعتبارا من الاثنين

الجمعة، 27 مارس 2020 10:15 م
زيمبابوى تغلق البلاد لمدة 21 يوما اعتبارا من الاثنين كورونا ارشيفية
رويترز

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 قال رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا اليوم الجمعة إن بلاده ستفرض إغلاقا على مستوى البلاد لمدة 21 يوما اعتبارا من يوم الاثنين للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
 
وقال منانجاجوا إن المسؤولين في الدولة والعاملين في مجال الصحة وحدهم سيتم إعفاؤهم من الإغلاق.
 
وسجلت زيمبابوي خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس منها حالة وفاة واحدة.
 
كما سبق وان اعلن وزير الصحة فى زيمبابوى، تسجيل أول وفاة لمريض بفيروس كورونا ، وحث المواطنين على الهدوء.
 

وقال الوزير أوباديا مويو إن المتوفى رجل يبلغ من العمر 30 عاما كان قد سافر مؤخرا إلى الخارج وكان يعاني من ظروف صحية خطيرة أخرى في نفس الوقت.

 

وأضاف مويو للصحفيين في هاراري "كان يعاني من ظروف صحية خطيرة بنفس الوقت، مما جعله عرضة للخطر. أود أن أطالب الأمة بتفادي الذعر بسبب هذه الوفاة" وحث كل من كانوا على اتصال بالمتوفى على التوجه للفحص الطبي


زيمبابوي

كورونا

فيروس

الصحة

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