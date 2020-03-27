زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب قرض بـ5000 جنيه

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وهجرها لمنزل الزوجية، ليؤكد:" زوجتى تبدد أموالي بسبب استهتارها، وتدفعني للاستدانة، لدرجة وصلت إلى تحرير أحد الأشخاص ضدي بلاغ بسبب تخلفها عن سداد المبالغ المالية التى أخذتها منه لتنفقها على أهلها".

وتابع ن.م.أ، البالغ من العمر 35 عاما، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" أقامت زوجتى دعوى حبس ضدى، وادعت فيها تخلفى عن الإنفاق عليها وطفليها، والامتناع عن سداد إيجار المنزل، وفاتورة الكهرباء والتليفون كذباً، وذلك بعد رفضى سداد القرض التى أخذته دون علمى".

وأضاف:" هجرت المنزل، ومنعت أطفالى من رؤيتى، لأعانى طوال 12 شهرا، بسبب ملاحقتها لى بدعاوى قضائية".

وأكد:" واصلت تعنيفى لتجبرنى علي سداد ديونها، بعد رفض أهلها دفع المبالغ لها، لتقوم فى آخر خلاف جمعنا بتسليط بلطجية للتعدى على بالضرب والإساءة أمام الجيران، مما دفعنى لتحرير بلاغات بالوقائع".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.