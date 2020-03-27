زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوبى إيران

وكالات

أعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة السلطان قابوس، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جنوبي إيران. وقال المركز، عبر "تويتر"، إن الهزة الأرضية حدثت صباح هذا اليوم، ذكر مركز رصد الزلازل، أن مركز الهزة يبعد 14 كيلومترا عن ولاية خصب شمال سلطنة عُمان.

يذكرأن، زلزالين ضربا المناطق الحدودية بين إيران وتركيا، الشهر الماضي، راح ضحيتهما قرابة 104 أشخاص.

وسجلت إيران 157 حالة وفاة و2389 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، أمس الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 2234 شحصا، والإصابات إلى 29406.

وقال على ربيعى ، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية الأربعاء، إن إيران قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في ظل تجاهل بعض الإيرانيين توجيهات مسؤولي الصحة لاحتواء انتشار المرض.

وأضاف ربيعى للتليفزيون الرسمي: "للأسف تجاهل بعض الإيرانيين نصيحة مسؤولي وزارة الصحة وسافروا أثناء عطلة السنة (الإيرانية) الجديدة... هذا قد يؤدي إلى موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا".

وتابع: "تم حظر كافة الرحلات بين المدن وستتم مواجهة المخالفين بالقانون".