اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 02:48 م
خالد صلاح
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ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسب مع المجتمع المصري.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد

الجمعة، 27 مارس 2020 01:24 م
ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسب مع المجتمع المصري.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتجميل
تقرير خاص

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ظهرت العديد من الانظمة الغذائية الجديدة وانتشرت بشكل كبير منها "الكيتو" و "قراطاي" وهي انظمة غريبة تماما على المجتمع المصري.

هذا ما اكدته الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، وتوضح من خلال التقرير التالي طرق انقاص الوزن الصحيحة.

5 عيوب لريجيم الكيتو وقراطاي
5 عيوب لريجيم الكيتو وقراطاي

 

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" إن انظمة "الكيتو دايت" و"قراطاي" هي انظمة غريبة على مجتمعتنا تعتمد على تناول كمية كبيرة من الدهون والامتناع تماما عن تناول النشويات والسكريات والبقوليات، والغريب في الامر ان هناك الكثيرون اصبحوا يتبعونها وبعض المطاعم خصصوا لها قسم من المأكولات الخاصة.

واشارت الي ان جسم الانسان يحتاج العديد من العناصر الغذائية وليس من المنطقي ان احرم الجسم تماما من تناول النشويات او السكريات حتى الفواكهه و كذلك البقوليات وان اعتمد تماما على الدهون فقط، 

واكدت انه من الافضل ان لا احرم الجسم من تناول الطعام حتى تستمر عملية الحرق في الجسم وبالتالي انقص وزني بدون حرمان، فقط يمكننا عمل تنظيم لكمية الطعام و مواعيد تناول الطعام ولكن لا يمكن ان احرم الجسم من الطعام لفترات طويلة اومن بعض العناصر الغذائية لفترات طويلة.

وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة دعاء سهيل على أهمية المتابعة من قبل خبير تغذية متخصص على مدار 24 ساعة وهو ما تقدمه هي وفريقها الطبي، حيث أنها أول من أسست فكرة التخسيس أون لاين بدون الذهاب للطبيب، لاسيما إن ممارسة الأنظمة والوصفات المنتشرة على الانترنت من أخطر ما يكون بدون أن يصفها خبير التغذية للمريض، وكذلك تناول أدوية تخسيس غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":

 

الدكتورة  دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

 

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

للتواصل-دعاء-سهيل

 

 

الفريق-الطبي

ريجيم الكيتو

القراطاي

السمنة

انقاص الوزن

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