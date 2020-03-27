روسيا تعلن تسجيل إصابة بفيروس كورونا داخل مؤسسة الرئاسة

كتب عامر مصطفى - رويترز

قال الكرملين اليوم الجمعة إن هناك حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في إدارة الرئاسة لكن الموظف المعني لم يخالط الرئيس فلاديمير بوتين، وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن مكتب الرئيس يتخذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس بين موظفي الإدارة.

وأعلنت السلطات الروسية أن أكثر من 145 ألف شخص فى البلاد لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين فى بيان لها، اليوم الجمعة، إن العدد الإجمالى للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالى بلغ 222873 شخصا، فيما لا يزال 145134 منهم قيد المراقبة حتى الآن.

وأضاف ابيان، الذى نشره موقع روسيا اليوم، أنه تم إجراء أكثر من 233 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا، بما فيها على عينات المسافرين الوافدين من الدول الموبوءة بالفيروس.

من ناحية أخرى، دعا رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين إلى تشديد الإجراءات ضد تفشى فيروس كورونا فى كافة أنحاء البلاد، وحث المواطنين على الامتناع عن التحركات غير الضرورية فى الأيام القادمة.