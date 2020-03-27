رفع مدة عزل العائدين من الخارج إلى 28 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية ضد كورونا

كتب وليد عبد السلام

أصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، منشورًا إلى كل مديريات الشئون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم وإجراء عزل منزلي لهم مدته 28 يومًا بدلًا من 14 يومًا، ضمن خطة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا "كوفيد -19"، لمنع تفشي المرض في البلاد والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبهة ومتابعة سير الحالة الوبائية واتخاذ كل الاحتياطات بشأنها.

وأكدت وزارة الصحة -في الكتاب الدوري اليوم الجمعة- ضرورة الإبلاغ الفوري للحالات المشتبهة وإرسالها على فاكس الغرفة الوقائية وفاكس الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وإدخالها ضمن برنامج الليدز ومتابعة اكتمال البيانات على النموذج الوبائى والمعملى لاشتباه عدوى الأمراض التنفسية الحادة.

كما شددت على رفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الحميات ومستشفيات الإحالة ومنافذ الحجر الصحى بجميع الموانئ والمرور والمتابعة المستمرة على مستشفيات الحميات والصدر؛ للتأكد من وجود بوسترات "تعريف الحالة- طرق الوقاية - الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات"، وشددت على التزام جميع العاملين بالمنشآت الصحية بتطبيق كل إجراءات الحماية ومكافحة العدوى حرصًا على سلامة الفريق الصحى ومتلقي الخدمة الصحية.