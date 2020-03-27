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رغم إصابة جونسون بكورونا.. قصر بكنجهام يؤكد: ملكة بريطانيا بصحة جيدة

الجمعة، 27 مارس 2020 10:36 م
رغم إصابة جونسون بكورونا.. قصر بكنجهام يؤكد: ملكة بريطانيا بصحة جيدة الملكة إليزابيث
كتب: أحمد جمعة

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قال قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث لم تصاب بفيروس كورونا المستجد رغم إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز.
 
ونقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية عن قصر بكنجهام، اليوم الجمعة، تأكيده أن الملكة إليزابيث التقت في 11 مارس الجارى برئيس الوزراء بوريس جونسون الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أنها تتمتع بصحة جيدة، وقال متحدث باسم القصر "آخر لقاء بين الملكة ورئيس الوزراء كان في 11 مارس، وهي تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها".
 
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس، وقال جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية".
 
وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس". 
 
وعلى الجانب الأخر، أكد صحيفة " ذا صن" أنه ربما كان لزاما على وزيرى المالية و الصحة في بريطانيا العزل الذاتى بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء جونسون.
 
يذكرأن، أصيب ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلزبفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.

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