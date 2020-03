راكب أمواج يُفاجأ بالشرطة تنتظره على شاطئ بروما بعد خرقه حظر التجول.. فيديو

تتخذ إيطاليا اجراءات صارمة فيما يتعلق بحظر تجول المواطنين في شوارع روما وباقي المدن الإيطالية لوقف تفشي فيروس كورونا الذي استشري في الايطاليين، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، مشاهد من ضبط دورية شرطية على أحد شواطئ روما لراكب أمواج يخالف قرارات الحظر ويتريض على الشاطئ ، وقام ضباط الشرطة بمطالبته بالخروج من الماء والعودة إلى منزله لعدم تعرضه لعدوى كورونا.

A surfer at a beach outside Rome found two police officers waiting to remind him of the country's lockdown, following a similar incident in Sardinia, where police fined surfers for not complying with stay-home orders.



Italy's death toll has reached 8,165.