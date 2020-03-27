راكب أمواج يُفاجأ بالشرطة تنتظره على شاطئ بروما بعد خرقه حظر التجول.. فيديو

كتب محمد شعلان

تتخذ إيطاليا اجراءات صارمة فيما يتعلق بحظر تجول المواطنين في شوارع روما وباقي المدن الإيطالية لوقف تفشي فيروس كورونا الذي استشري في الايطاليين، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، مشاهد من ضبط دورية شرطية على أحد شواطئ روما لراكب أمواج يخالف قرارات الحظر ويتريض على الشاطئ ، وقام ضباط الشرطة بمطالبته بالخروج من الماء والعودة إلى منزله لعدم تعرضه لعدوى كورونا.

A surfer at a beach outside Rome found two police officers waiting to remind him of the country's lockdown, following a similar incident in Sardinia, where police fined surfers for not complying with stay-home orders.



Italy's death toll has reached 8,165. https://t.co/CWm2WGoBsw pic.twitter.com/wxq8s5N7If — ABC News (@ABC) March 27, 2020

وقبل أن ينصرف راكب الأمواج قامت الشرطة الإيطالية بتغريمه غرامة مالية لعدم امتثاله أوامر الحكومة الإيطالية التي تطالب المواطنين بالإقامة في المنازل لوقف تفشي الوباء العالمي.



راكب امواج يفاجئ بالشرطة

وبالأمس، سجلت السلطات الإيطالية 662 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 8165، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر لها.

وأفادت مصادر إعلامية أمس الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوله بأن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.

وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمي باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية أمس الخميس، ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أى تغير أو تراجع في مستوى عدوانية الفيروس في مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث: "لا نرصد الآن أى مؤشرات على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التى تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع".

وسجل في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أكثر من 21 ألف وفاة، وأكثر من 472 ألف إصابة بالفيروس.