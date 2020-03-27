اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 03:15 م
خالد صلاح
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رئيس معهد الصحة: إيطاليا لم تصل بعد إلى ذروة وباء فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 03:01 م
رئيس معهد الصحة: إيطاليا لم تصل بعد إلى ذروة وباء فيروس كورونا محاولة إنتاج لقاح لفيروس كورونا
رويترز

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قال سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة فى إيطاليا، اليوم الجمعة، إن البلاد لم تصل إلى ذروة وباء فيروس كورونا بعد، جاء تصريح بروسافيرو بعد يوم من رصد أكثر من 6150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 712 بالمرض خلال 24 ساعة فقط.
 
وقال سيلفيو بروسافيرو، فى مؤتمر صحفى "لم نصل إلى الذروة ولم نتجاوزها".
 
ومع ذلك، أضاف بروسافيرو أن هناك "دلائل على تباطؤ" فى أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الذروة ربما لا تكون بعيدة وبعدها ستشهد الحالات الجديدة اتجاها ملحوظا للانخفاض.
 
وقال، "عندما يبدأ التراجع سيعتمد حجمه على سلوككم" مشيرا إلى مدى استعداد الإيطاليين لاحترام القيود على التنقل التى فرضها الإغلاق الحكومي.
 
وكانت السلطات الإيطالية، قد سجلت  662 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 8165، يوم أمس الخميس. 
 
أفادت مصادر إعلامية يوم الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية قوله بأن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشى فيروس كورونا فى أوروبا، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.
 
وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمى باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فى حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس، ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أى تغير أو تراجع فى مستوى عدوانية الفيروس فى مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.
 
وقال المتحدث: "لا نرصد الآن أى مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التى تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع".
 

ايطاليا

الصحه الايطاليه

كورونا

فيروس كورونا

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