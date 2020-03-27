وبحسب بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء اليوم الخميس، فقد أشاد شرفي بأولئك الذين برهنوا دائما على الوقوف صفا منيعا للحفاظ على الوطن وسلامته وإنقاذه من كل ما يهدد وحدته وسلامته وبرهنوا على ذلك في انتخابات 12 ديسمبر 2019 ، مؤكدا أن الالتزام بالبيوت أصبح واجبا وفرضا للحفاظ على الصحة والأهل والأولاد.

كما دعا إلى العودة إلى التقاليد الأصيلة المتمثلة في التعاون والتآزر والتضامن، وقال إن "تاريخنا القريب شاهد على خصالنا الإنسانية الرائعة مثل مايو 1945 ويناير 1957 و1964 وكلها تواريخ سجلت الأخوة الجزائرية في أرقى وأسمى صورها الإنسانية".