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رئيس جامعة المنوفية يقرر صرف مكافأة 600 جنيه.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 27 مارس 2020 02:16 م
رئيس جامعة المنوفية يقرر صرف مكافأة 600 جنيه.. اعرف التفاصيل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

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قرر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية صرف مكافأة قدرها 600 جنيه للأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين والصيادله وهيئة التمريض والعمال والأمن الإدارى بالمستشفيات الجامعية تقديرا لمجهوداتهم الكبيرة خلال هذه الفترة، وإعلان حالة الطوارىء لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ خطة العمل التى تم إقرارها والتواجد على مدار اليوم بكامل طاقة العمل، وتحملهم مخاطر العدوى دون تردد، وقيامهم بدورهم على أكمل وجه فى خدمة المجتمع واستقبال الحالات وتقديم الدعم الطبى اللازم لهم.

و وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير والعرفان لهم ولجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، مشيدا بالإجراءات التى اتخذتها المستشفيات الجامعية لمواجهة الأزمة وتطبيقها بمنتهى الإلتزام، وتأدية واجبهم بإخلاص وتفان، متمنيا أن يتم احتواء هذه الأزمة والخروج منها بسلام، وأن يحفظ الله مصر آمنة فى ظل قيادتها السياسية التى تهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وتسخر جميع الإمكانيات لمواجهة هذه الأزمة.

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قد أعلن أن الحالات التى تم تشخيصها عبر الموقع  الإلكترونى الذى أطلقته مستشفيات جامعة المنوفية   http://hi-hea.com/  بلغ 620 حالة فى مختلف التخصصات بالإضافة إلى استفسارات المواطنين حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مبارك أن الموقع الإلكترونى هو  مبادرة  من جامعة المنوفية حرصا على سلامة المرضي، ولحل مشكلة الزحام التى تواجه المستشفيات الجامعية فى ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا المستجد حيث  يتاح للمريض طلب المشورة من العيادة الطبية التخصصية طبقا لحالته الصحية و يقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل معه عبر الإنترنت بالصوت والصورة أو الهاتف العادى أو المحمول، وفى حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفيات الجامعية.

وأكد مبارك على أن مستشفيات جامعة المنوفية تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة وتستقبل جميع الحالات الطارئة وحالات الأورام مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المترددين على المستشفيات حيث تم عمل جداول منتظمة للأطباء فى تخصصات الصدر و الأمراض المتوطنة و فريق مكافحة العدوى لمناظرة الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا  ومناظرة  المريض بغرفة العزل فى حالة عودة  المريض من السفر خلال الأسبوعين الماضيين أو مخالطته أحد الحالات الإيجابية يتم تحويل الحالات المشتبه بها مباشرة إلى مستشفى الحميات و مستشفى الصدر بميت خلف.

واشار رئيس الجامعة إلى أنه تقرر تخصيص عيادة لفحص العاملين  بالمستشفيات الجامعية من أطباء و صيادلة و تمريض و فنيين و أعضاء جهاز إدارى و عاملين يومياً من الساعة 11  إلى  12 ظهراً بعيادة الصدر بالعيادات الخارجية و خلال فترة النوباتجية و السهر بمقر قسم الصدر حرصا على سلامتهم.

وقام بتصميم الموقع الإلكترونى بمستشفيات جامعة المنوفية وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور محمد مرزوق مدير الوحدة والدكتور عمرو مسعد صابر نائب مدير الوحدة والاستشارى التقنى للمستشفيات وفريق العمل تحت إشراف الدكتور محمود قوره عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية.

 

 


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