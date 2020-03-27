رئيس الوزراء العراقى والسفير الاردنى يبحثان علاقات التعاون

وكالات

بحث رئيس الوزراء العراقى المكلف عدنان المرزوقى، مع السفير الأردنى ببغداد منتصر الزعبى، الخميس، واقع العلاقات بين بغداد وعمان وتحديات أزمة كورونا.

ووفقا لوكالة الانباء الأردنية، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان، أن الزرفى استقبل بمكتبه بالعاصمة بغداد، الخميس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية منتصر الزعبي، جرى خلاله بحث العلاقات العراقية - الأردنية والأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة والعالم. وأضاف ان اللقاء تناول بحث المخاوف المتزايدة من انتشار وباء كورونا، وانهيار أسعار النفط العالمية وتداعيات الركود الاقتصادي الناجم عن هذا الانهيار.

وكان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية منذ 17 الحالي التقى سفراء عدد من دول العالم المعتمدين بالعراق .