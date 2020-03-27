اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 07:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الهيئة الطبية في بريطانيا يدخل الحجر الصحي احترازيا

الجمعة، 27 مارس 2020 06:29 م
رئيس الهيئة الطبية في بريطانيا يدخل الحجر الصحي احترازيا كورونا
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الهيئة الطبية في بريطانيا يدخل الحجر الصحي احترازيا لإصابته بفيروس كورونا. 

كما أفادت فضائية الحدث، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن دومينيك كامينجز كبير مستشاري جونسون يغادر مقر رئاسة الحكومة مسرعاً، بعد إعلان رئيس الحكومة إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، إنه سيواصل عمله بالمؤتمر الصحفي اليومي لكن بدون رئيس الوزراء.

 

وأكد المتحدث باسم جونسون، أن كل العاملين في مقر الحكومة المخالطين لرئيس الوزراء سيتبعون تعليمات الصحة العامة الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية.

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، وضع وزيري العدل والصحة، في الحجر الطبي بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء إصابته بالفيروس، منذ قليل.

وأعلنت شبكة بى بى سى البريطانية، اليوم الجمعة إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفيروس كورونا، وأعلن داونينج ستريت أن رئيس الوزراء عاني من أعراض طفيفة أمس ليعلن اليوم إصابته بالفيروس التاجى المستجد.

 


رئيس وزراء بريطانيا

جونسون

حكومة بريطانيا

كورونا فيروس

كورورنا

مرض كورونا

اعراض كورونا

فيروس كورورنا

كورونا الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة