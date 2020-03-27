أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الهيئة الطبية في بريطانيا يدخل الحجر الصحي احترازيا لإصابته بفيروس كورونا.
كما أفادت فضائية الحدث، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن دومينيك كامينجز كبير مستشاري جونسون يغادر مقر رئاسة الحكومة مسرعاً، بعد إعلان رئيس الحكومة إصابته بفيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، إنه سيواصل عمله بالمؤتمر الصحفي اليومي لكن بدون رئيس الوزراء.
وأكد المتحدث باسم جونسون، أن كل العاملين في مقر الحكومة المخالطين لرئيس الوزراء سيتبعون تعليمات الصحة العامة الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية.
أعلنت وسائل إعلام بريطانية، وضع وزيري العدل والصحة، في الحجر الطبي بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء إصابته بالفيروس، منذ قليل.
وأعلنت شبكة بى بى سى البريطانية، اليوم الجمعة إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفيروس كورونا، وأعلن داونينج ستريت أن رئيس الوزراء عاني من أعراض طفيفة أمس ليعلن اليوم إصابته بالفيروس التاجى المستجد.
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