إبراهيم سعيد

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الهيئة الطبية في بريطانيا يدخل الحجر الصحي احترازيا لإصابته بفيروس كورونا.

كما أفادت فضائية الحدث، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن دومينيك كامينجز كبير مستشاري جونسون يغادر مقر رئاسة الحكومة مسرعاً، بعد إعلان رئيس الحكومة إصابته بفيروس كورونا.