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رئيس التعاونى الزراعى يشيد بقرارات الرئيس لدعم المزارعين لمواجهة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 04:27 م
رئيس التعاونى الزراعى يشيد بقرارات الرئيس لدعم المزارعين لمواجهة كورونا ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى
كتب عز النوبى

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وجه ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التداعيات السلبية والوقاية من فيروس كورونا. 
 
وأشاد ممدوح حمادة، فى بيان أصدره اليوم بقرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار القمح للعام 2020 بحيث يكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهًا عن أسعار العام الماضى، على أن يقوم وزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقى الأسعار لدرجة النقاوة مثمنا القرارات التى اتخذتها الدولة والمتعلقة بالفلاح المصرى لتخفيف الأعباء المادية عليه وفى مقدمتها قرار الرئيس السيسى بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين وقرار محافظ البنك المركزى مؤخرا بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على والمربين لمدة 6 أشهر. 
 
وقال ممدوح حمادة، إن كل هذه القرارات والإجراءات لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من جموع المزارعين على مستوى الجمهوريك لأنها تساعد في دعم المزارعين في مواجهة آثار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الجمعيات تقوم بتوفير الأسمدة ومستلزمات الانتاج لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية.
 

التعاون الزراعى

البنك المركزى

الأطيان الزراعية

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