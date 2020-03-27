اليوم السابع
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رئاسة مركز الخارجة تنفذ أعمال التعقيم للشوارع وواجهات المحلات التجارية

الجمعة، 27 مارس 2020 08:56 ص
رئاسة مركز الخارجة تنفذ أعمال التعقيم للشوارع وواجهات المحلات التجارية أعما التعقيم للشوارع والميادين
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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استكملت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أعمال تعقيم وتطهير شوارع وميادين وواجهات المحلات التجارية، بجميع أحياء مدينة الخارجة وقراها.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، أن المركز يتولى تعقيم وتطهير جميع شوارع ومقاعد عامة ووجاهات محلات تجارية والنافورات واماكن تواجد وتجمعات المواطنين وجميع المنشآت من الخارجة خلال فترة حظر التجوال وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وأضاف الطماوي، أن المركز بدأ أعمال التعقيم بالتعاون مع ادارة الطب البيطري و الادارة الصحية و الادارة الزراعية في شارع النبوي المهندس بدءا من ميدان الساحة الشعبية وحتى ميدان الشعلة وكذا شارع البساتين حتى المعهد الديني استكمالا بشارع العروبة حتى ميدان التعاون وشارع وصفى وشارع صلاح سالم وشارع النصر بالبلد القديمة وشارع مكتب الصحة و منطقة عين الشيخ و منطقة المجاهدين وشارع المجاهدين بمدينة الخارجة.

وأوضح الطماوي، أنه جرى رش وتطهير المصالح الحكومية بمدينة الخارجة وهي مديرية الضرائب العامة و مأمورية الضرائب على المبيعات و مديرية الشباب والرياضة، ويأتي ذلك في اطار الاحتياطات الاحترازية من فيرس كورونا.

كما تشهد المدن والقرى على مستوى المحافظة إجراءات أمنية مشددة لتطبيق حظر التجوال وتم توفير مكبرات صوت بسيارات الشرطة لحث المواطنين على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار حفاظا على سلامتهم، بجانب قيام الوحدات المحلية برش الشوارع الرئيسية بالمطهرات لضمان الوقاية بعدما تم توفير كميات من المطهرات.

 


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