دوريات شرطة عجمان بالإمارات تكثف توعية الجمهور بثلاث لغات ضد كورونا

إيمان حنا

وظفت شرطة عجمان بالإمارات جميع دورياتها في نشر رسائل التوعية لحث الجمهور على البقاء في المنزل ومنع التجمعات والاختلاط والالتزام بتعليمات السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وذلك دعما للتدابير الصحية والوقائية وفي إطار " برنامج التعقيم الوطني " الذي تنفذه الدولة للحماية من الفيروس . وفق وام.

وأوضحت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة إن دوريات شرطة عجمان بأنواعها جابت طرق الإمارة، وحلقت طائرات الدرون في مناطق التجمعات والشواطئ والأحياء السكنية لبثت رسائل توعوية باللغات العربية والإنجليزية والأوردو عبر مكبرات الصوت، دعت فيها الجمهور إلى التزام المنزل وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية، وتجنب الاختلاط والتجمع .

ولفتت إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها شرطة عجمان لتوعية الجمهور بأهمية التزام منازلهم وعدم الخروج والتجمع إلا للحالات الطارئة أو التنقل للتزود بالمواد الغذائية والحاجيات الأساسية، مما يسهم في الحد من انتشار الفيروس.

وقد انطلق أمس برنامج التعقيم الوطنى للطرق والمرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما أعلنت كل من وزارة الصحة الامارتية وقاية المجتمع والداخلية ، "برنامج التعقيم الوطني" الذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، ابتداء من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 26 مارس، حتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد المقبل، فى إطار الوقاية من فيروس كورونا.