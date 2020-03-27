اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 10:59 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: وفيات وباء كورونا قد تصل إلى 1.8 مليون حتى مع "الاستجابة الصعبة"

الجمعة، 27 مارس 2020 10:00 م
دراسة: وفيات وباء كورونا قد تصل إلى 1.8 مليون حتى مع "الاستجابة الصعبة" كورونا
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت دراسة من امبريال كوليدج البريطانية نشرت اليوم ان عدد القتلى من جائحة الفيروس التاجي الذي يجتاح العالم قد يصل الى 1.8 مليون في العالم هذا العام حتى مع اجراءات سريعة وصارمة لوقفه.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي ‘HealthDayNEws”، يقدر الباحثون أن عشرات الملايين من الأرواح يمكن إنقاذها إذا تصرفت الحكومات بسرعة لاعتماد تدابير صارمة للصحة العامة ، بما في ذلك الاختبار والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي الواسع.

وأحدث تقرير من إمبريال كوليدج لندن ، الذي حفزت أبحاثه السابقة الحكومة البريطانية على تكثيف جهودها للحد من الفيروس ، يأتي في حصيلة لوكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات الدولة وأظهرت أرقام منظمة الصحة العالمية أن الإصابات العالمية تجاوزت 500000 ، بما في ذلك أكثر من 22000 حالة وفاة.

وتستند محاكاة نمذجة إمبريال كوليدج إلى البيانات الحالية حول شدة الفيروس - العدوى ومعدلات الوفيات المقدرة - بالإضافة إلى العوامل الديموجرافية والمجتمعية.

ثم يبحث التقرير في مستويات مختلفة من الاستجابة ، من التباعد الاجتماعي العفوي إلى إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة حاليًا في بعض البلدان الأكثر تضرراً ، ويتوقع الآثار الصحية المحتملة في 202 دولة.

ومع فرض تدابير احتواء صارمة في وقت مبكر بما فيه الكفاية - مما أدى إلى معدل وفيات 0.2 لكل 100 ألف من السكان في الأسبوع - تظهر النمذجة عدد القتلى 1.86 مليون شخص ، مع ما يقرب من 470 مليون مصاب هذا العام.

إذا تم اتخاذ نفس الإجراءات لاحقًا - مما يؤدي إلى 1.6 حالة وفاة لكل 100.000 من السكان في الأسبوع - فإن العدد المقدر سيرتفع بشكل حاد إلى 10.45 مليون حالة وفاة و 2.4 مليار شخص مصاب.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

علاج كورونا

وفيات الوباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة