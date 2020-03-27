دراسة إيطالية تتوقع انكماش اقتصاد إيطاليا بنسبة 6% بسبب فيروس كورونا

كتبت فاطمة شوقى

توقعت دراسة أجرها الفرع الإيطالى لمؤسسة Prometeia الاستشارية أن فيروس كورونا يتسبب فى انكماش الاقتصاد الإيطالى فى العام الحالى بنسبة 6% وارتفاع الدين العام إلى 150% إلى الناتج المحلى الإجمالى.

ورجح تقرير الفرع الايطالي لمؤسسة (Prometeia) الاستشارية، أن رفع القيود عن الانشطة الانتاجية، سيبدأ من شهر مايو المقبل بوتيرة "بطيئة وانتقائية"، حيث سيشهد اقتصاد البلاد انتعاشا تدريجيًا من الخريف القادم ليرتفع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى إلى 3.3% فى عام 2021 و الى 1.2% في عام 2022.

ورأى التقرير أن "سياسات البنك المركزي الأوروبي ستخفف التوترات على السندات الحكومية على المدى القصير ، ولكن التدخل المالي للحكومة سيكون محدودًا وسيقتصر على حفز الطلب".

وكانت هيئة الدفاع المدني في ايطاليا أعلنت مساء أمس الخميس تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي لضحايا الوباء منذ بداية الازمة الى 8165 شخص.

وأعلن مدير وكالة الأدوية الإيطالية (AIFA)، نيكولا ماجرينى أن الوكالة ستسمح قريبا لأطباء العائلات باستخدام الأدوية المضادة لنقص المناعة المكتسبة (الإيدز) لعلاج مرضى فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشار المسؤول الايطالى إلى أنه بالنسبة للأدوية الأخرى، مثل الكلوروكين المضاد للملاريا، "هناك مخاطر، ويلزم توخي الحذر فيما يتعلق بالاستخدام الموسع لمثل هذه العقاقير".

وفي مؤشر على ارتفاع وتيرة الاصابات بعد انخفاض دام اربعة أيام متتالية، أشارت الدفاع المدني في مؤتمرها الصحفي اليومي حول أزمة فيروس كورونا، الى أن العدد الاجمالي للحالات الايجابية قفز الى 62013 حالة بعد تسجيل 4492 اصابة جديدة بالوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أما الذين تعافوا من المرض، فيبلغ عددهم 999 ليرتفع اجمالي المتعافين الى 10361، ووصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا، بما فيهم الضحايا والمتعافون، إلى 80539 شخصا.