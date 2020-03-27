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خليك فى البيت.. رسالة شباب مصريين فى إيطاليا لأبناء المحروسة.. فيديو

الجمعة، 27 مارس 2020 06:27 م
خليك فى البيت.. رسالة شباب مصريين فى إيطاليا لأبناء المحروسة.. فيديو سعيد عصام شاب مصرى بإيطاليا
كتبت فاطمة شوقى

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وجه أبناء المصريين فى إيطاليا رسالة إلى المصريين بالالتزام بالمنازل، وذلك لحمايتهم وأسرهم من فيروس كورونا.

وقال سعيد عصام، وهو شاب مصرى يعيش فى إيطاليا، فى فيديو لـ"اليوم السابع": "أرجو من جميع الشباب المصريين الالتزام بالمنزل، لأنهم أمام خيارين إما الالتزام فى المنزل هذا الشهر، وهو الخيار الأفضل، أو أنهم سيضطرون بعد ذلك الإلتزام بالمنزل"، محذرا من أن عدم الالتزام بالمنزل سيؤدى فى النهاية إلى طول وقت التخلص من الفيروس، ومن الممكن أن إصابة أو وفاة أحد المقربين لهم".

أما صوفيا، وهى تبلغ 18 عاما، فقالت: "أنا وأصدقائى نلتزم المنزل منذ شهرين، ونحن سعداء بذلك لأننا على دراية أن هذا سيساعد على حماية أهلنا، وحماية أنفسنا، وأنتم فى مصر لا بد من أن تلتزموا بالمنزل، ويا ريت نفهم صعوبة الأمر".

وأصبحت إيطاليا فى المرتبة الأولى بعدد الوفيات بـفيروس كورونا بعد تسجيل 8215 وفاة، وقال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى فى وقت سابق: "إننا نقاتل عدواً خفياً يدخل إلى منازلنا ويقسم عائلاتنا، مما يجعلنا نرتاب من الأيدى الصديقة، ويقودنا فى النهاية إلى تقييد كبير لحركتنا".

وتابع: "سيأتى وقت الكيل والتقييم حول ما كان يمكننا القيام به وما لم نفعله، وستتاح للجميع الفرصة للحكم على البرود والرصانة التى تم من خلالهما إنجاز عملنا وتحديد العواقب".

وقال كونتى: من ناحية أخرى، قام كثيرون فى الأيام الأخيرة بإعادة قراءة رواية "المخطوبون" لأليساندرو مانتزونى والاستشهاد علنًا أيضا، بالصفحات التى كتبها عن الطاعون، الذى ضرب ميلانو حوالى عام 1630، خاصة الندم الذى شعروا به إزاء التساهل إزاء هذا النوع من الكوارث.


ايطاليا

مصر

فيروس كورونا

شباب مصريين

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