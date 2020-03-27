اليوم السابع
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خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق المحال التجارية.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 02:23 م
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق المحال التجارية.. صور خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال
بورسعيد – السيد فلاح

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شهدت شوراع مدينة بورسعيد، اليوم الجمعة، إخلائها من الموطنين، وإغلاق تام لكل المحال التجارية، كما التزمت كل المساجد، بقرار الإغلاق، أمام المصلين، تنفيذًا لتعليمات وزارة الأوقاف بتعليق الصلاة في المساجد، لمنع التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بين الأهالى.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على حتمية الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشان حظر حركة المواطنين وكذا حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق العامة والخاصة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلًا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة  بفيروس "كورونا" المستجد.

وأغلقت الأجهزة التنفيذية ببورسعيد كافة المحلات التجارية والحرفية بما في ذلك محلات السلع والمراكز التجارية والمولات اليوم وغدًا وذلك لمنع التجمعات الجماهرية ولا يسري ذلك الغلق سواءً كليًا أو جزئيًا على المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات، كما يستمر غلق جميع المقاهي والكافتريات والملاهي والنواد الليلية والصالات الرياضية والشعبية والحضانات وقاعات الأفراح ودور المناسبات والأسواق الأسبوعية وغيرها من الأماكن التى تشكل تجمعات جماهرية بها.

وأهاب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة بالبعد عن كافة التجمعات بجميع أحياء المحافظة حرصًا علي سلامتهم وعدم انتقال العدوي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في هذا الشآن، وكذلك عدم إقامة المناسبات سواء الأفراح أو سرادق العزاء نظرًا لما تمثلة من خطورة في الوقت الحالي في نقل وانتشار الفيرس لما تشهدة من تكدس وأزدحام.

 كما ناشد محافظ بورسعيد، المواطنين بعدم الذهاب للأسواق إلا فى حالة الضرورة القصوي وعدم التكدس أمام المخابز وترك مسافة متر بين كل مواطن، والالتزام بكافة تعليمات الدولة فى هذا الأمر حرصًا على الأمن والسلامة العامة للوطن.

خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال (1)
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال 
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال (2)
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال 
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال (3)
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال 
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال (4)
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال 
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال (5)
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال 
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال (6)
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال 
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال (7)
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال 
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال (8)
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال 
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال (9)
خلو شوارع مدينة بورسعيد من المواطنين وإغلاق محال 

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