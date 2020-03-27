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خبير مناعة إيطالى: النساء أكثر مقاومة لفيروس كورونا من الرجال

الجمعة، 27 مارس 2020 11:56 ص
خبير مناعة إيطالى: النساء أكثر مقاومة لفيروس كورونا من الرجال فيروس كورونا - ارشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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قال الاستاذ الفخرى بجامعة "هيومانيتاس" للعلوم الطبية، ألبرتو مانتوفانى، والخبير بعلم المناعة إن "النساء أكثر مقاومة لفيروس كورونا من الرجال، وتُثبت ذلك بنيتهن من الجينات الى الهرمونات".

وأضاف الخبير الإيطالى فى تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية، إن "في مقاطعة لومبارديا (الأشد تأثرا بالفيروس)، 82٪ من المرضى في وحدات العناية المركزة المخصصة لـ(كوفيد 19) هم من الذكور".

وذكر مانتوفاني أن "المعطيات بشكل عام تظهر أن هناك فرقاً يصل الى الضعف في الوفيات وعلى مستوى الحالات الخطرة أيضا، بين الرجال والنساء”. موضحا أن "لا شك أن الفلك الأنثوي أكثر قدرة على مقاومة هجمات الفيروس الجديد".

وأوضح مانتوفاني أن "أسباب هذه الميزة لدى النساء، يمكن العثور عليها بين الجينات والهرمونات"، وقال إن "هناك ثلاثة تفسيرات ممكنة، والتي يمكنني تلخيص الأول بموضوع كتاب لأخصائي العلوم الإنسانية والأستاذ الجامعي كارلو ساليمي، الذى سيصدر في غضون أسابيع قليلة، يقول إن النساء بشكل عام وأجهزتهن المناعية تتمتع بقوة كبيرة للغاية".

وأضاف الخبير المناعى "نعلم أن بعض الاستجابات المناعية لدى النساء أكثر قوة من الرجال. وهذا منطقي من وجهة نظر تطورية، حيث تقوم النساء بتمرير الأجسام المضادة إلى الجنين عبر المشيمة"، واختتم بالقول "باختصار، هناك معنى دقيق  لهذه الحقيقة".

وأعلنت هيئة الدفاع المدني في ايطاليا مساء أمس الخميس تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي لضحايا الوباء منذ بداية الازمة الى 8165 شخص.

وفي مؤشر على ارتفاع وتيرة الاصابات بعد انخفاض دام اربعة أيام متتالية، أشارت الدفاع المدني الى أن العدد الاجمالي للحالات الايجابية قفز الى 62013 حالة بعد تسجيل 4492 اصابة جديدة بالوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أما الذين تعافوا من المرض، فيبلغ عددهم 999 ليرتفع اجمالي المتعافين الى 10361

والعدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا، بما فيهم الضحايا والمتعافون، ارتفع إلى 80539. شخص.

 


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المناعة

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اصابات

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