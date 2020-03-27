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خادم الحرمين يهنئ الرئيس الصينى بنجاح جهود مكافحة فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 05:39 م
خادم الحرمين يهنئ الرئيس الصينى بنجاح جهود مكافحة فيروس كورونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
كتب محمد عبد المجيد

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، فى اتصال هاتفى بالرئيس الصينى شى جين بينجن بنجاح الجهود التى بذلتها الصين فى مواجهة هذه الجائحة، مشيدا بالخبرات المتميزة التى اكتسبتها المؤسسات الصحية فى الصين فى تعاملها مع هذه الأزمة، وأهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتميزة فى مكافحة انتشار هذا الوباء، و بحث خادم الحرمين الشريفين الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشاد الرئيس الصينى بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكداً رغبة الصين فى التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة للتعاون فى مكافحة هذا الوباء بكل السبل الممكنة.
 
كما أبدى الرئيس الصينى، تقديره للدور القيادى الذى تقوم به المملكة كرئيس لقمة مجموعة العشرين وجهودها التى بذلت لإنجاح قمتها الاستثنائية التى عقدت يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
 
 

السعوديه

خادم الحرمين

الرئيس الصينى

الصين

كورونا

فيروس كورونا

الملك سلمان

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