خادم الحرمين الشريفين يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعم المملكة وتضامنها مع بلاده

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا اليوم، برئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي. وفق بيان صحفى.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، ودولة رئيس وزراء إيطاليا، خلال الاتصال أملهما في أن توفق جهود وسياسات مجموعة العشرين في تجاوز أزمة كورونا المستجد العالمية، ومكافحة انتشاره وتجاوز آثاره.

من جهته، أكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تتابع بقلق مستجدات الأوضاع في إيطاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في هذه الظروف الحرجة.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره تجاه إيطاليا وشعبها في هذه الأزمة، مشيداً بنجاح قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة للعالم.

ومن جهة أخرى، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، فى اتصال هاتفى بالرئيس الصينى شى جين بينجن بنجاح الجهود التى بذلتها الصين فى مواجهة هذه الجائحة، مشيدا بالخبرات المتميزة التى اكتسبتها المؤسسات الصحية فى الصين فى تعاملها مع هذه الأزمة، وأهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتميزة فى مكافحة انتشار هذا الوباء، وبحث خادم الحرمين الشريفين الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشاد الرئيس الصينى بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكداً رغبة الصين فى التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة للتعاون فى مكافحة هذا الوباء بكل السبل الممكنة.

كما أبدى الرئيس الصينى، تقديره للدور القيادى الذى تقوم به المملكة كرئيس لقمة مجموعة العشرين وجهودها التى بذلت لإنجاح قمتها الاستثنائية التى عقدت يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين.