اليوم السابع
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حملة لغلق المقاهى المخالفة بنطاق حي ثان الزقازيق

الجمعة، 27 مارس 2020 10:17 م
حملة لغلق المقاهى المخالفة بنطاق حي ثان الزقازيق جانب من الحملة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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شنت رئاسة حي ثان الزقازيق برئاسة ثناء فوزي حملة ضد المقاهي المخالفة لقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شارك في الحملة عبدالعاطي عبدالفتاح نائب رئيس الحي والمهندس وليد مدير الإدارة الهندسية والأستاذ سعد عبده رئيس قسم الإشغالات بالحي


وأسفرت الحملة عن مداهمة مقهى شهيرة بشارع صلاح الدين وتم التحفظ على ٢٥ شيشة داخل المقهى وبعض المقاعد والطاولات وتشميع المقهى.


وحررت الحملة محضر بالمخالفة وإيداع المضبوطات في مخازن حي ثاني الزقازيق.


يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .


كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.



 

حمدي عبد العظيم
Attachments10:06 PM (10 minutes ago)
 
  
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حملة لغلق المقاهي المخالفة بنطاق حي ثان الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم 

شنت رئاسة حي ثان الزقازيق برئاسة ثناء فوزي حملة ضد المقاهي المخالفة لقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


شارك في الحملة عبدالعاطي عبدالفتاح نائب رئيس الحي والمهندس وليد مدير الإدارة الهندسية والأستاذ سعد عبده رئيس قسم الإشغالات بالحي


وأسفرت الحملة عن مداهمة مقهى شهيرة بشارع صلاح الدين وتم التحفظ على ٢٥ شيشة داخل المقهى وبعض المقاعد والطاولات وتشميع المقهى.


وحررت الحملة محضر بالمخالفة وإيداع المضبوطات في مخازن حي ثاني الزقازيق.


يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .


 


كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.




التاجز

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