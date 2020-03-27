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حملات للتأكد من إغلاق المحلات التجارية والمقاهى بالمراغة سوهاج.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 07:01 م
حملات للتأكد من إغلاق المحلات التجارية والمقاهى بالمراغة سوهاج.. صور جانب من الحملة
سوهاج محمود مقبول

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قاد حازم أبوالخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، مساء اليوم ترافقه الأجهزة الأمنية نائب رئيس المدينة، حملة مكبرة على المحال التجارية والمقاهي للتأكد من التزامها بالقرارات التي اتخدتها الحكومة والإغلاق في تمام الخامسة مساء وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتفقدت الحملة المحال التجارية والمقاهي للتأكد من إغلاقها في المواعيد المقررة لها وتم تكليف كافة المسئولين من الجهات المعنية بالاستمرار في أعمال تطهير الأسواق والشوارع والميادين عقب إغلاقها بشكل دوري وذلك بالمواد المطهرة لتقليل مصادر العدوى والحد من انتشار الفيروس.

ومن جانبه شدد أبوالخير على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخدتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا وعدم التهاون لعدم حدوث أزمة كبيرة مثل بعض الدول الأوروبية التي تهاونت في بداية الأمر ووصلت في نهاية الأمر إلى وفاة الآلاف من مواطنيها.

جاءت الحملة تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي نص على غلق جميع المطاعم والمقاهي والكفتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية المولات التجارية وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة. ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس الجاري.

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة 
جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة

سوهاج

المراغة

اخبار مصرية

اخبار مصر

اغلاق المقاهى والمحلات

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