اليوم السابع
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حجز موظف يبيع أقلاما مزودة بكاميرات تصوير على "الفيس" بالتجمع

الجمعة، 27 مارس 2020 12:14 م
حجز موظف يبيع أقلاما مزودة بكاميرات تصوير على "الفيس" بالتجمع نظارة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز موظف  24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته على أقلام ونظارات، بها خاصية التصوير و20 هاتف محمول صغير الحجم  بمنطقة التجمع الخامس حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت مباحث الانترنت على شبكة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" ، موظف يعرض بيع مجموعة من أقلام ونظارات بها كاميرات تصوير وتسجيل صوتى، وهواتف محمولة صغيرة الحجم، على أحد مواقع التسوق على "فيس بوك" ، حيث تمكن ضابط القسم من التواصل مع المتهم وتظاهر بأنه زبون، يرغب في شراء الكاميرات واتفق معه على مكان للتقابل بمنطقة التجمع الخامس، وتم القبض عليه وإحالته إلى نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة لمباشرة التحقيق معه.

وفى واقعة مماثلة سابقة، أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل طالب و4 آخرين على ذمة القضية بعد أن ضبط بحوزتهم كاميرات "درون"، أثناء تصويرهم فى الشارع، جاءت البداية أثناء مرور دورية شرطية، بمنطقة التجمع الأول لتفقد الحالة الأمنية، لاحظ قائد الدورية الأمنية،  قيام مجموعة من الأشخاص بالتصوير فى الشارع، خلف أحد المولات بمنطقة المستثمرين الشمالية بالتجمع الأول، وباستيقاف المتهمين وتفتيشهم عثر بحوزتهم على حقيبة بها كاميرا عبارة عن طائرة هليكوبتر "درون" وحقيبة أخرى بها 2 كشاف إضاءة وبعض معدات التصوير..

وبسؤال المتهمين اعترف المتهم الأول "م .ع" 27 سنة، بقيامه بتصوير مشروع تخرج الخاص به، بمساعدة أصدقائه فى الإخراج ومعدات التصوير، واعترف بعدم وجود آى تراخيص لحيازة الكاميرات والتصوير فى المكان، فتم القبض عليهم وإحالتهم لنيابة القاهرة الجديدة لمباشرة التحقيق معهم.

 


القاهرة الجديدة

أقلام بها كاميرات

اخبار الحوادث

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