حالات الإصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا تتجاوز 42 ألفا

رويترز

أظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا ارتفع إلى 42288 وتوفي 253 شخصا جراء المرض، وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنة باليوم السابق بينما زادت الوفيات بواقع 55 وفاة.

وأكد عبد المسيح الشامى خبير العلاقات الدولية فى برلين، أن ألمانيا لديها أقل نسب انتشار لفيروس كورونا على مستوى الدول الأوروبية الأربعة الكبرى وهم فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وأخر دولة هى ألمانيا من حيث عدد الإصابات والوفيات من هذا الفيروس المستجد.

وقال خبير العلاقات الدولية فى برلين، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن هناك إجراءات قوية وصارمة جدا على الصعيد العملى في المانيا اتخذتها السلطات الألمانية خلال الساعات الماضية لمحاولة كبح جماح الفيروس، مشيرا إلى أن هناك استعداد كبير لتلقى أى حالات إصابة بكورونا، حيث زادت الأسرة في المستشفيات إلى 65 ألف سرير لاستقبال المرضى، بجانب زيادة غرف الإنعاش.

وأوضح خبير العلاقات الدولية فى برلين، أن هناك مساعدات كبيرة يتم ضخها من قبل الحكومة الألمانية في الشارع والمخصصات الطبية والاقتصاد الألماني لمواجهة هذا المرض.

ولفت خبير العلاقات الدولية فى برلين، إلى أن ألمانيا تعد الدولة الأكثر تحركا على الصعيد العملى عن بقية الدول الأوروبية الأخرى في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن سبب انتشار هذا الفيروس في برلين هو التعامل الخاطئ من قبل المواطنين الألمان مع هذا الفيروس.

وفى وقت سابق أظهرت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 36508 فيما توفي 198 شخصا بسبب الفيروس.

وأوضحت البيانات ارتفاع الإصابات بواقع 4995 مقارنة باليوم السابق بينما زادت الوفيات بواقع 50 حالة. وقالت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 36508 فيما توفي 198 شخصا بسبب الفيروس.

وأوضحت البيانات ارتفاع الإصابات بواقع 4995 مقارنة باليوم السابق بينما زادت الوفيات بواقع 50 حالة.