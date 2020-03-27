اليوم السابع
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جولات لرؤساء المدن بالبحر الأحمر للتأكد من غلق المقاهى.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 12:00 ص
جولات لرؤساء المدن بالبحر الأحمر للتأكد من غلق المقاهى.. صور رؤساء المدن بالبحر الأحمر كعب داير
البحر الأحمر عماد عرفة

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جولات متكررة وبصفة دورية يقوم بها روساء المدن بمحافظة البحر الأحمر، بشوارع مدنهم للتأكد من تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر بغلق جميع المقاهى، والكافيهات والملاهى، والنوادى الليلية، وغلق كامل طوال فترة الحظر، وكذلك غلق كل النوادى والصالات الرياضية وكل الصالات الشعبية.

ففي مدينة سفاجا، تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، منطقة السوق التجاري وعددًا من شوارع المدينة للتأكد من تنفيذ قرار مجلس الوزراء، خاصة على المقاهي والمحال الترفيهية والصالات الرياضية.

وحذرت رئيس مدينة سفاجا أصحاب المحال التجارية من مخالفة قرار الوزراء، مؤكدة أنه حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات على المخالفين.

كما أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، استمرار اعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية والحيوية والعامة على مستوى المدينة وأحيائها، من خلال 5 سيارات تطهير سعة طن للوحدة، و40 ماكينة رش محمولة علي الاكتاف، موضحة أن تم الأنتهاء من أعمال تطهير منطقة السوق وتطهير مبنى الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وفي مدينة مرسي علم نسق اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، مع قسم شرطة مرسى علم، حيث ترأس حملة مكبرة بشوارع المدينة للمرور على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات، للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، مؤكدًا المتابعة اليومية للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

وفي مدينة الغردقة خصص مجلس المدينة، رقم "واتس اب" لإبلاغ المواطنين من خلاله عن المحال التجارية والمقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء بالغلق في المواعيد المحددة.

وأكد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وجه تكليفًا بضرورة تخصيص رقم واتس آب للإبلاغ بالصور عن أي مخالفة من المحلات أو المقاهي أو الكافتيريات وغيرها من المحلات التي تقع تحت الإغلاق أثناء توقيت حظر التجول الذي سبق وحدده قرار رئيس الوزراء.

وفي مدينة القصير وجه اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، بالقيام بحملات مكثفة بالتنسيق مع قسم الشرطة للتأكيد على غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات بالمدينة، فى المواعيد المحددة التى شملها قرار مجلس الوزراء الجديد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

 

 

رؤساء المدن بالبحر الأحمر كعب داير (1)
 
رؤساء المدن بالبحر الأحمر كعب داير (2)
رؤساء المدن بالبحر الأحمر كعب داير (3)
 
رؤساء المدن بالبحر الأحمر كعب داير (4)
 
رؤساء المدن بالبحر الأحمر كعب داير (5)
 
رؤساء المدن بالبحر الأحمر كعب داير (6)
 
رؤساء المدن بالبحر الأحمر كعب داير (7)
 
رؤساء المدن بالبحر الأحمر كعب داير (8)
 
رؤساء المدن بالبحر الأحمر كعب داير (9)
 
رؤساء المدن بالبحر الأحمر كعب داير (10)
 
رؤساء المدن بالبحر الأحمر كعب داير (11)
 

 


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